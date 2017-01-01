

Все "за", один "против": кому выгоден закон о речных перевозках Новости Херсона » Срочно!



Против только один игрок – "Нибулон". Хватит ли у МИУ и профильного комитета политической воли преодолеть сопротивление и принять закон?



Новый закон, регулирующий правила речных перевозок в Украине, оказался в числе наиболее важных законодательных инициатив 2016 года – ожидаемых, но так и не реализованных. В этом году законодатели полны решимости довести дело до логичной точки и таки проголосовать законопроект 2475a в самые сжатые сроки. "Это вопрос первых недели–двух планарных заседаний. Дискуссии позади, будем настаивать на скорейшем рассмотрении", – рассказали







Парламентариев можно понять – принятия закона требует как бизнес, так и профильное министерство. "Развитие внутренних водных путей является ключевой задачей министерства. Мы ожидаем принятия закона о внутреннем водном транспорте. Главная наша цель – создать условия для развития и конкуренции. Мы забираем всю финансовую нагрузку и предлагаем единственный речной сбор, который меньше, чем суммарно около 5 сборов, существующих в настоящее время. Загрузка реки – это разгрузка дорог. Инвестиции в речную инфраструктуру – в разы меньше, чем в морскую, потому реку можно и нужно достаточно быстро "запустить", - отметил в комментарии ЦТС министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



Мы забираем всю финансовую нагрузку и предлагаем единственный речной сбор, который меньше, чем суммарно около 5 сборов, существующих в настоящее время, - Омелян



Бизнес еще более категоричен: "Впервые за 25 лет есть критический запрос на реформу речного транспорта, это понимает как рынок, так и государство”, - говорят в компании "Гермес – Трейдинг", оперирующей крупным зерновым терминалом в Светловодске. Новый закон дает правовую основу для реализации этого запроса отмечают в компании. Схожую позицию занимают и остальные крупные зернотрейдеры и грузоотправители.



Единственный, голос "против" от бизнеса – у "Нибулон". Компания заняла активную позицию против принятия законопроекта в существующей редакции, называя целый спектр его недостатков, в числе которых речной сбор, режим допуска на реку судов с иностранным флагом и др. "Участники рынка, государство, "Укрводшлях", международное сообщество - все поддерживают текущий законопроект, кроме одного субъекта…", - заявил на встрече в ЕБА первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.



Мы опросили участников рынка, которые видят перспективы в принятии Закона о внутреннем водном транспорте, чтобы узнать, чего именно они ожидают от принятия закона, и на какие спорные моменты стоит обратить внимание.



Речной сбор



Еще в начале мая 2015 г. Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте законопроект О внутреннем водном транспорте. Документ, который разрабатывала рабочая группа с участием экспертов, бизнеса и чиновников, был внесен в Верховную Раду народными депутатами от БПП Борисом Козырем и Игорем Кононенко. Тогда в министерстве надеялись на его принятие осенью 2015 г. Однако, спустя некоторое время в парламенте были зарегистрированы два альтернативных законопроекта - Александра Данченко ("Самопомич") и Ярослава Дубневича (БПП). Впрочем, депутаты смогли договориться и отдать предпочтение первому из зарегистрированных вариантов.



Одним из основных камней преткновения стала инициатива о введении речного сбора. По словам исполнительного директора Ассоциации "Реки Украины" Дмитрия Козаченко, некоторые компании посчитали это очередным налогом, который лишь обременит ведение бизнеса на реке – именно такую позицию занимает компания "Нибулон".



Деньги, полученные от речного сбора, можно направить на обеспечение безопасного и эффективного использования внутренних водных путей Украины, а также крупных инфраструктурных объектов.



"Однако очевидная выгода от речного сбора все-таки есть. Сегодня речная инфраструктура Украины остро нуждается в модернизации. И государство не всегда может гарантировать необходимые и своевременные инвестиции на эти цели. Поэтому деньги, полученные от речного сбора, можно направить на обеспечение безопасного и эффективного использования внутренних водных путей Украины, а также крупных инфраструктурных объектов. Окончательно вопрос с "проблемным" сбором решился во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта в ноябре прошлого года. В финальной версии закона будут прописаны положения об ограничении размера сбора и переходном периоде на его введение. Кроме этого, перед внедрением речного сбора Мининфраструктуры также разработает методику его расчета", - говорит Дмитрий Козаченко.



Поддерживают версию закона с единым сбором и в компании "Гермес-Трейдинг". Директор компании Юрий Скичко заявляет, что для дальнейшего развития речной инфраструктуры необходимо создание предсказуемой и понятной рынку нормативной базы.



"В настоящее время есть масса сборов для перевозчиков, которые работают на реке Днепр. Необходимо изменить законодательство о внутреннем водном транспорте, чтобы упростить процедуры работы на Днепре. Например, перевозчику гораздо удобнее заплатить один сбор, который полностью покроет всю затратную часть перевозок на реке", - рассказали ЦТС в ПАО "Запорожсталь". 80% всех экспортных поставок это предприятие отправляет именно по реке. В 2016 г. комбинат "Запорожсталь" поставил потребителям водным транспортом через Запорожский речной порт свыше 540 тыс. тонн металлопродукции.



Влияние на судостроение



Критики законопроекта говорят и о том, что норма о допуске иностранных судов нанесет существенный вред судостроительной отрасли. Вместе с тем, многие отмечают, что это просто нежелание делиться своим монопольным положением на рынке.



В компании "Гермес-Трейдинг" считают, что для возрождения торгового флота Украины необходимо принимать пакет законов на основе использования опыта стран, чей флаг считается "удобным", создавать максимально равные условия и налоговые каникулы для судов под украинским флагом. "Мы должны не защищать себя, не пуская остальных, - мы должны сделать для украинской судостроительной промышленности и флота условия более комфортные, чем у конкурентов. Уже в ближайшей перспективе грузопоток на реке может увеличиться до 10 миллионов тонн. А в перспективе до 2025 года – до 20-30 миллионов тонн и вернуть судостроению работу и заказы", - говорит Юрий Скичко.



Как изменится логистика



После опроса основных игроков рынка можно констатировать, что после принятия законопроекта все ожидают увеличения инвестиций, удешевления логистики и т.д. Так, в "Гермес-Трейдинг" отмечают, что "вследствие принятия законопроекта в компании ожидают увеличения инвестиций, создание рабочих мест и наполнение местных бюджетов. Плюсами для грузовладельцев станут удешевление логистики, диверсификация рынков сбыта и логистических вариантов, модернизация инфраструктуры и ускорение обработки грузов. Для судостроителей - развитие судоремонтов за счет заказов от иностранного флага, а также заказов на новые суда".



Плюсами для грузовладельцев станут удешевление логистики, диверсификация рынков сбыта и логистических вариантов, модернизация инфраструктуры и ускорение обработки грузов.



Еще в одной компании, одном из крупнейших зернотрейдеров, считают, что если закон будет принят и заработает, то ситуация в речной логистике должна измениться. Что, в свою очередь, позволит рассматривать перевозки по реке как реальную альтернативу железнодорожному и автомобильному видам транспорта.



В "Укрречфлоте" поддерживают, предложенный в законопроекте подход, поскольку считают, что это будет способствовать освобождению дополнительных средств, которые будут направлены на содержание судоходных речных путей. Учитывая последние предложения Комитета ВРУ по вопросам транспорта по ограничению размера ставок речного сбора, это также позволит уменьшить расходы судовладельцев на речные перевозки, что будет способствовать повышению конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по сравнению с другими видами транспорта.



В ПАО "Запорожсталь" считают, что главная цель законодательных изменений в сфере водного транспорта должна быть направлена на реализацию уникального транспортного потенциала реки Днепр. Необходимо создавать условия для привлечения инвестиций в перспективную отрасль водных перевозок и развивать речную инфраструктуру. Строительство перегрузочных терминалов, речных судов, барж, портовой инфраструктуры и создание условий свободной конкуренции операторов и судовладельцев оживит внутренний рынок, активизирует украинскую экономику, как в период строительства, так и в период эксплуатации.



Дальнейшие шаги



Только принятием закона нельзя решить все проблемы речного судоходства. Но это, безусловно, первый шаг, после которого отрасли потребуется большое количество инвестиций для развития. По словам консультанта ЦТС-Консалтинг Андрея Исаева, законопроект крайне необходим рынку, так как он решает основные проблемные вопросы, в частности, вопросы допуска на рынок судов под иностранным флагом, обслуживания и оплаты шлюзов, разводку мостов. Однако, сам по себе закон не сможет стимулировать речную логистику. "Необходимо восстанавливать речную инфраструктуру (шлюзы, дноуглубление, навигационное оборудование), для этого необходимо финансирование", - отмечает аналитик.



Для примера, Андрей Исаев приводит показатели Германии, где на речную инфраструктуру выделяется 200 тыс. евро в год в пересчете на километр водных путей. Это 0,01% ВВП страны, показатель Украины - 0,001% ВВП, т.е. в 10 раз меньше. Этого катастрофически мало, и ситуация длится уже не первый десяток лет.

Принятие закона о внутреннем водном транспорте является приоритетной задачей на законодательный сезон 2017 г. Бизнес поддержал законопроект.Новый закон, регулирующий правила речных перевозок в Украине, оказался в числе наиболее важных законодательных инициатив 2016 года – ожидаемых, но так и не реализованных. В этом году законодатели полны решимости довести дело до логичной точки и таки проголосовать законопроект 2475a в самые сжатые сроки. "Это вопрос первых недели–двух планарных заседаний. Дискуссии позади, будем настаивать на скорейшем рассмотрении", – рассказали ЦТС в профильном комитете ВР.Парламентариев можно понять – принятия закона требует как бизнес, так и профильное министерство. "Развитие внутренних водных путей является ключевой задачей министерства. Мы ожидаем принятия закона о внутреннем водном транспорте. Главная наша цель – создать условия для развития и конкуренции. Мы забираем всю финансовую нагрузку и предлагаем единственный речной сбор, который меньше, чем суммарно около 5 сборов, существующих в настоящее время. Загрузка реки – это разгрузка дорог. Инвестиции в речную инфраструктуру – в разы меньше, чем в морскую, потому реку можно и нужно достаточно быстро "запустить", - отметил в комментарии ЦТС министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.Мы забираем всю финансовую нагрузку и предлагаем единственный речной сбор, который меньше, чем суммарно около 5 сборов, существующих в настоящее время, - ОмелянБизнес еще более категоричен: "Впервые за 25 лет есть критический запрос на реформу речного транспорта, это понимает как рынок, так и государство”, - говорят в компании "Гермес – Трейдинг", оперирующей крупным зерновым терминалом в Светловодске. Новый закон дает правовую основу для реализации этого запроса отмечают в компании. Схожую позицию занимают и остальные крупные зернотрейдеры и грузоотправители.Единственный, голос "против" от бизнеса – у "Нибулон". Компания заняла активную позицию против принятия законопроекта в существующей редакции, называя целый спектр его недостатков, в числе которых речной сбор, режим допуска на реку судов с иностранным флагом и др. "Участники рынка, государство, "Укрводшлях", международное сообщество - все поддерживают текущий законопроект, кроме одного субъекта…", - заявил на встрече в ЕБА первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.Мы опросили участников рынка, которые видят перспективы в принятии Закона о внутреннем водном транспорте, чтобы узнать, чего именно они ожидают от принятия закона, и на какие спорные моменты стоит обратить внимание.Еще в начале мая 2015 г. Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте законопроект О внутреннем водном транспорте. Документ, который разрабатывала рабочая группа с участием экспертов, бизнеса и чиновников, был внесен в Верховную Раду народными депутатами от БПП Борисом Козырем и Игорем Кононенко. Тогда в министерстве надеялись на его принятие осенью 2015 г. Однако, спустя некоторое время в парламенте были зарегистрированы два альтернативных законопроекта - Александра Данченко ("Самопомич") и Ярослава Дубневича (БПП). Впрочем, депутаты смогли договориться и отдать предпочтение первому из зарегистрированных вариантов.Одним из основных камней преткновения стала инициатива о введении речного сбора. По словам исполнительного директора Ассоциации "Реки Украины" Дмитрия Козаченко, некоторые компании посчитали это очередным налогом, который лишь обременит ведение бизнеса на реке – именно такую позицию занимает компания "Нибулон".Деньги, полученные от речного сбора, можно направить на обеспечение безопасного и эффективного использования внутренних водных путей Украины, а также крупных инфраструктурных объектов."Однако очевидная выгода от речного сбора все-таки есть. Сегодня речная инфраструктура Украины остро нуждается в модернизации. И государство не всегда может гарантировать необходимые и своевременные инвестиции на эти цели. Поэтому деньги, полученные от речного сбора, можно направить на обеспечение безопасного и эффективного использования внутренних водных путей Украины, а также крупных инфраструктурных объектов. Окончательно вопрос с "проблемным" сбором решился во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта в ноябре прошлого года. В финальной версии закона будут прописаны положения об ограничении размера сбора и переходном периоде на его введение. Кроме этого, перед внедрением речного сбора Мининфраструктуры также разработает методику его расчета", - говорит Дмитрий Козаченко.Поддерживают версию закона с единым сбором и в компании "Гермес-Трейдинг". Директор компании Юрий Скичко заявляет, что для дальнейшего развития речной инфраструктуры необходимо создание предсказуемой и понятной рынку нормативной базы."В настоящее время есть масса сборов для перевозчиков, которые работают на реке Днепр. Необходимо изменить законодательство о внутреннем водном транспорте, чтобы упростить процедуры работы на Днепре. Например, перевозчику гораздо удобнее заплатить один сбор, который полностью покроет всю затратную часть перевозок на реке", - рассказали ЦТС в ПАО "Запорожсталь". 80% всех экспортных поставок это предприятие отправляет именно по реке. В 2016 г. комбинат "Запорожсталь" поставил потребителям водным транспортом через Запорожский речной порт свыше 540 тыс. тонн металлопродукции.Критики законопроекта говорят и о том, что норма о допуске иностранных судов нанесет существенный вред судостроительной отрасли. Вместе с тем, многие отмечают, что это просто нежелание делиться своим монопольным положением на рынке.В компании "Гермес-Трейдинг" считают, что для возрождения торгового флота Украины необходимо принимать пакет законов на основе использования опыта стран, чей флаг считается "удобным", создавать максимально равные условия и налоговые каникулы для судов под украинским флагом. "Мы должны не защищать себя, не пуская остальных, - мы должны сделать для украинской судостроительной промышленности и флота условия более комфортные, чем у конкурентов. Уже в ближайшей перспективе грузопоток на реке может увеличиться до 10 миллионов тонн. А в перспективе до 2025 года – до 20-30 миллионов тонн и вернуть судостроению работу и заказы", - говорит Юрий Скичко.После опроса основных игроков рынка можно констатировать, что после принятия законопроекта все ожидают увеличения инвестиций, удешевления логистики и т.д. Так, в "Гермес-Трейдинг" отмечают, что "вследствие принятия законопроекта в компании ожидают увеличения инвестиций, создание рабочих мест и наполнение местных бюджетов. Плюсами для грузовладельцев станут удешевление логистики, диверсификация рынков сбыта и логистических вариантов, модернизация инфраструктуры и ускорение обработки грузов. Для судостроителей - развитие судоремонтов за счет заказов от иностранного флага, а также заказов на новые суда".Плюсами для грузовладельцев станут удешевление логистики, диверсификация рынков сбыта и логистических вариантов, модернизация инфраструктуры и ускорение обработки грузов.Еще в одной компании, одном из крупнейших зернотрейдеров, считают, что если закон будет принят и заработает, то ситуация в речной логистике должна измениться. Что, в свою очередь, позволит рассматривать перевозки по реке как реальную альтернативу железнодорожному и автомобильному видам транспорта.В "Укрречфлоте" поддерживают, предложенный в законопроекте подход, поскольку считают, что это будет способствовать освобождению дополнительных средств, которые будут направлены на содержание судоходных речных путей. Учитывая последние предложения Комитета ВРУ по вопросам транспорта по ограничению размера ставок речного сбора, это также позволит уменьшить расходы судовладельцев на речные перевозки, что будет способствовать повышению конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по сравнению с другими видами транспорта.В ПАО "Запорожсталь" считают, что главная цель законодательных изменений в сфере водного транспорта должна быть направлена на реализацию уникального транспортного потенциала реки Днепр. Необходимо создавать условия для привлечения инвестиций в перспективную отрасль водных перевозок и развивать речную инфраструктуру. Строительство перегрузочных терминалов, речных судов, барж, портовой инфраструктуры и создание условий свободной конкуренции операторов и судовладельцев оживит внутренний рынок, активизирует украинскую экономику, как в период строительства, так и в период эксплуатации.Только принятием закона нельзя решить все проблемы речного судоходства. Но это, безусловно, первый шаг, после которого отрасли потребуется большое количество инвестиций для развития. По словам консультанта ЦТС-Консалтинг Андрея Исаева, законопроект крайне необходим рынку, так как он решает основные проблемные вопросы, в частности, вопросы допуска на рынок судов под иностранным флагом, обслуживания и оплаты шлюзов, разводку мостов. Однако, сам по себе закон не сможет стимулировать речную логистику. "Необходимо восстанавливать речную инфраструктуру (шлюзы, дноуглубление, навигационное оборудование), для этого необходимо финансирование", - отмечает аналитик.Для примера, Андрей Исаев приводит показатели Германии, где на речную инфраструктуру выделяется 200 тыс. евро в год в пересчете на километр водных путей. Это 0,01% ВВП страны, показатель Украины - 0,001% ВВП, т.е. в 10 раз меньше. Этого катастрофически мало, и ситуация длится уже не первый десяток лет.







Не нравится: 0, нравится: 1.



:|: Версия для печати :|: Комментариев: 0 :: Дата: Сегодня, 08:38 :: Посмотрели: 83





Другие новости по теме » В рамках подготовки к Евро-2012 в Херсоне возобновят работу пассажирских пр ...

» «НИБУЛОН» возрождает перевозки из Киева, Николаева и Херсона на легендарны ...

» Порты Херсонщины за 2 месяца перевалили 535 тыс. т грузов

» На программу развития речного транспорта планируется израсходовать более 45 ...

» В мае 2014 года Херсонский речной порт переработал около 45 тыс. тонн грузо ...









Загрузка