В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались совершить атаку представители незаконных вооруженных группировок, сообщает Украинская правда
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Данное заявление было сделано в связи с тем, что некоторые СМИ опубликовали сообщение о том, что якобы ВСУ напали на крымскотатарский батальон "Аскер".
"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.
В заявлении говорится, что представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.
"Сообщение о нападении Вооруженных Сил Украины на общественную организацию "Аскер" является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе", - отмечается в сообщении.
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