Рішенням господарського суду Херсонської області задоволено позов заступника прокурора Херсонської області про визнання за територіальною громадою Херсонської області права власності на будівлі та споруди, які входять до цілісного майнового комплексу Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка і мають культурне та історичне значення. Спірне майно витребуване з незаконного володіння Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок на користь Херсонської обласної ради.
Підставою для позову прокуратури стало оформлення у порушення вимог закону права власності Херсонською обласною міжгалузевою радою профспілок на вказані об’єкти нерухомості загальною площею майже 1 тис. кв. м, які належали територіальній громаді Херсонської області.
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