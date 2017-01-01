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Що буде завтра з херсонськими маршрутками?
Завтрішній ранок для херсонських пасажирів може розпочатись за трьома сценаріями.

1. Сценарій бажаний, але занадто оптимістичний. В маршрутках стара ціна 3 гривні, водії з розумінням чекають завершення роботи Робочої групи та реалізації положень Резолюції Громадських слухань.

2.Сценарій небажаний, але в наших реаліях можливий. В маршрутках нова ціна 5 гривен. Але поки що вона не законна, на сайті міської ради немає рішення про впровадження новго тарифу.

Згідно п. 5 статті 59 закону України "Про місцеве самоврядування" акти органів місцевого самоврядування набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.Мало віриться що до ранку таке рішення з'явиться.

Але, якщо й так, рішення прийняте в Робочому порядку може бути відмінене як нелигітимне. Адже в пункті 6 тієї ж статті закону чітко зазначено "Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету". Всі прекрасно розуміють, що члени виконкому не можуть змінювати закон.

3. Сценарій вкрай небажаний, але доволі реальний. Залишається стара ціна, маршрутники починають "італійський страйк". І тоді зовсім непрогнозована поведінка влади.

Можуть бути й інші варианти, наприклад, согодні доранку з'явиться повідомлення на сайті про прийняте рішення, але, скоріш за все, воно буде відмінене, або через суд, або на найближчій сесії ради.

Як би там не було, особисто я покладаю надії на Робочу групу, яка в нинішніх умовах є єдиним майданчиком для порозуміння між владою, перевізниками та городянами.

Сама Робоча група стала результатом Громадських слухень. Щоб там не казали, в тому числі і деякі радники міського голови, громадські слухання як і інші механізми місцевої демократії можуть працювати і давати ефективні результати.

Олександр Мошнягул,Політична Херсонщина







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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:28   ::  Посмотрели: 136  





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