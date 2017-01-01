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Сьогодні в Чаплинці відбулися змагання відкритого кубку 17 ОМПБ з бойової стрільби
Сьогодні кілька колективів (команд) з Чаплинки взяли участь у відкритому кубку 17 ОМПБ з бойової стрільби. Турнір було присвячено Дню учасника бойових на території інших держав, який у багатьох асоціюється з днем виводу радянських військ з Афганістана - днем воїна-інтернаціоліста.

Сьогодні в Чаплинці відбулися змагання відкритого кубку 17 ОМПБ з бойової стрільби

В змаганнях, крім підрозділів 17 батальйону взяли участь 3 команди школярів (НВК "Чаплинська школа-гімназія", Чаплинська спеціалізована школа та Чаплинського професійного аграрного ліцею) та 4 команди дорослих (Чаплинського райвійськкомату, майстрів виробничого навчання Чаплинського ПАЛ, викладачів військової підготовки чаплинських шкіл та команда "Миротворець" ветеранів миротворчих операцій ООН).

2 учасники команд стріляли з автомата Калашнікова, 1 з пістолета Макарова. Не дивлячись на морозну погоду змагання видались цікавими та насиченими. Найважче було дочекатись результатів, які були досить неочікуваними. Про результати військових казати не буду, а про інших ...

Серед школярів 1 місце розділили дві Чаплинські школи, які набрали по 82 очка, і "перестріляли" своїх викладачів. 2-ге місце зайняли учні Чаплинського професійного аграрного ліцею. Про це на власній ФБ-сторінці повідомив гоова Чаплинської РДА Олександр Бурейко. Він зазначив, що серед дорослих цивільних перше місце з 82 очками, зайняли "Миротворці" серед яких був і він.

Заступник командира батальйону відмітив гарну підготовку школярів і порадив райвійськкомату взяти це до уваги.

Ризикну припустити, що гарні результати учнів досягнуто завдяки співпраці закладів освіти та підрозділів ЗСУ, які дислокуються в районі.

Рівень військово-патріотичного виховання серед учнівської молоді треба постійно покращувати, а умови для цього зараз, як ніколи, підходящі. Закладам освіти району необхідно налагоджувати співпрацю з військовими.

Шефські відносини повинні бути двосторонніми. Від імені учасників турніру хочу подякувати за відмінну організацію змагань командуванню 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 бригади і звісно за запрошення взяти в них участь представникам Чаплинської громади. Незважаючи на несприятливі погодні умови настрій у всіх був гарний. Школярам цей день запам'ятається надовго.




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