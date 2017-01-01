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Олена Урсуленко: У когось є мета - дискредитувати депутатський корпус Херсона
Партійні стосунки, особисті образи потрібно з'ясовувати за стінами будівлі міськради. В залі потрібно – працювати!!!. Але ж цей цирк комусь потрібен. Кому?? У когось є мета - дискредитувати депутатський корпус Херсона. Про це на власній ФБ-сторінці написала секретар міської ради О. Урсуленко.

Олена Урсуленко: У когось є мета - дискредитувати депутатський корпус Херсона

10.02.17 відбулась позачергова сесія Херсонської міської ради. Да, дійсно питання важливе - виділення коштів із міського бюджету робітникам комунального підприємства "Херсонелектротранс" на виплату заробітньої платні. Разом із цим проектом рішення при голосуванні за порядок денний депутатам намагалися нав'язати декілька інших питань з голосу, називаючи їх терміновими, без проектів рішень, без можливості депутатам їх, навіть, проаналізувати.

Аргументи виконавців вагомі, як завжди. Але необхідність терміново вирішувати питання зовсім не відповідає якості підготовки проектів рішень.
І пояснити це можливо тільки одним - повна відсутність кадрового наповнення структури органів виконавчої влади нашого міста.

Але ж кожен депутат повинен взяти на себе відповідальність у прийнятті того чи іншого рішення, вивчити досконало питання, проголосувати або ні, глибоко проникнувши в проблему, а не через - просто довіру чи жалість.

Досить безладу! Сесійні питання потрібно ретельно готувати, чи Чергова, чи то Позачергова сесія скликається. Більше жодного питання з голосу! Шановні депутати, це в першу чергу - неповага до нас. Заганяючи в глухий кут, нами маніпулюють, аби ми прийняли тільки позитивне рішення.

Доки ми будемо вмикати емоцію поблажливого співчуття і приймати такі умови роботи депутатського корпусу, нав'язані нам, то в нашій громаді на краще змін не буде.

У мене викликає занепокоєння і факт, що місцеві обранці почали брати участь в бійках. Потрібно тримати себе в руках!

Партійні стосунки, особисті образи потрібно з'ясовувати за стінами будівлі міськради. В залі потрібно –працювати!!!. Але ж цей цирк комусь потрібен. Кому?? У когось є мета - дискредитувати депутатський корпус Херсона. Я закликаю депутатів міста не піддаватися на провокації, налаштуватися лише на конструктивну роботу, без нагальної потреби не вносити під час засідання питань з голосу, над якими не працювали в комісіях. Адже від якості і змісту цих рішень залежать долі городян і те, як розвиватиметься Херсон.




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