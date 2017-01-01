Про це запевнив представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Херсонській області Сергій Мовчан у зв’язку з тим, що на щотижневому засіданні Нацради 9 лютого з голосу була винесена пропозиція про призначення позапланової перевірки Генічеського провайдера програмних послуг ПП «Торнадо» на предмет порушення заборони трансляції в Україні російських пропагандистських телеканалів.
«Третього лютого абонентами Генічеського району було зафіксовано трансляцію забороненого російського каналу «Петербург5», тому Національною радою було поставлено завдання про перевірку зазначеної інформації та надати роз’яснення по факту даної скарги», - пояснив Сергій Мовчан.
Він зазначив, що такий факт дійсно було підтверджено завдяки наданим відеоматеріалам від місцевих Генічеських абонентів щодо трансляції телепрограм у кабельній мережі ПП «Торнадо».
Дані матеріали було розшифровано, складено відповідний акт, а інформація передана до правоохоронних органів і Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Конкретизуючи даний факт, представник Національної ради в Херсонській області Сергій Мовчан додав:
«Взагалі, на території України радою було зафіксовано наявність в ефірі шістнадцяти неадаптованих телевізійних каналів. Серед найбільш резонансних «Петербург5», «ТНТ», «СТС», Карусель», «ШансонТВ» та низка інших російських телеканалів».
Окрім цього, Сергій Мовчан зазначає, що було порушено норму, затверджену законодавством України, про універсальну програмну послугу на окремих територіях України.
«Провайдером ПП «Торнадо» в Генічеському районі транслювався лише один з п’яти українських телеканалів, необхідних для надання безкоштовного пакету універсальної програмної послуги. Адже з 1 січня 2017 року для зазначеного району українським законодавством затверджено обов’язкову наявність у безкоштовному пакеті провайдерів програмної послуги певної кількості українських телеканалів», - пояснив Сергій Мовчан.
Він запевняє про те, що ситуація буде виправлена й мешканці Генічеського району знову отримуватимуть повний пакет загальнопризначених програмних послуг. Адже Національна рада не може допустити прорив російського сигналу на українські території, а особливо, в районах Херсонської області прилеглих до АР Крим.
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