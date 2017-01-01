Високопродуктивне зрошувальне землеробство, як пріоритетний напрямок розвитку області обговорили 9 лютого на кущовій нараді з питань розвитку Генічеського, Новотроїцького та Каховського районів Херсонської області під головуванням очільника області Андрія Гордєєва.
За рахунок залучення інвестицій в 2017 році поливні площі складуть 313,4 тис. га, або на 13,8 тис. га більше показника 2016 року, про це повідомив директор Департаменту агропромислового комплексу Олександр Паливода. Також він зазначив що, за рахунок залучення інвестицій у 2016 році було збільшено зрошувальних земель на 8 тис. га.
У 2017 році буде завершено роботу з будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі, що дасть змогу цілісно функціонувати системі зрошення, яка була порушена внаслідок окупації Криму.
Також у поточному році буде продовжено співпрацю з експертами Світового банку щодо відпрацювання спільної концепції відновлення та покращення зрошувальних земель.
В Генічеському районі на території Привільненської сільської ради планується відновлення внутрішньогосподарської зрошувальної мережі на площі 450 га та розширення площ під крапельним зрошенням на 1 тис. га.
В Каховському районі додатково планується впровадити 2,9 тис. га зрошення.
"У вищезазначених районах з метою розбудови зрошення планується залучити грантові кошти та технічну допомогу закордонних донорів», - зазначив у своєму виступі Олександр Паливода. Він також додав, що вже сформовано та направлено заявки щодо розбудови зрошуваної мережі на отримання пільгового кредитування за програмою Кувейтського фонду Арабського економічного розвитку (КФАЕР), який готовий до підтримки розвитку інфраструктурних проектів в Україні.
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