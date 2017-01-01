В субботу «Продэксим» проведет ответный матч 1/8 финала Кубка Украины.
В первом матче херсонцы, проигрывая при счете 0:2, смогли во второй половине второго тайма выровнять игру, но, к сожалению, на последних минутах пропустили еще два гола в свои ворота и потерпели поражение – 2:4.
Теперь же перед воспитанниками Игоря Москвичева стоит задача отыграть два мяча. Только тогда херсонская команда сможет пройти в ¼ финала.
Матч в Херсоне обещает быть таким же напряженным и захватывающим, как и матч в Киеве, ведь каждая из команд желает пройти в четвертьфинал и стать обладателем Кубка Украины.
Два сильных соперника вновь испытают свои силы и удачу. Надеемся, что госпожа Фортуна будет на стороне «Продэксима» и херсонская команда сможет побороться за кубковые трофеи.
Матч состоится 11 февраля в 14:00 в спорткомплексе Высшего училища физической культуры (г. Херсон, ул. Петра Калнышевского (Чекистов), 2а).
Судейская бригада:
Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Николай Подраный (Житомир), Сергей Черноусов (Херсон). Хронометрист: Леонид Ягупов (Херсон). Наблюдатель арбитража: Юрий Щепанский (Львов)
Пресс-служба ФК «Продэксим
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