В яслах-садочку було покладено нову покрівлю на даху та реконструйовано водостік з утепленням і пароізоляцією, утеплено зовнішні стіни.
"Зробивши термосанацію будівлі ми економимо до 30% на енергоресурсах, завдяки заміні покриття даху - зробити якісний ремонт у групах",- розповідає Надія Катериняк, завідувач Новотроїцького ясла-садка № 1, демонструючи відремонтовані кімнати.
На ремонтні роботи було витрачено за загальною кошторисною вартістю 1411,913 тис. грн, з них: субвенції державного бюджету 1369,556 тис. грн та співфінансування селищного бюджету 42,357 тис. грн.
Завідувач дошкільного закладу подякувала за підтримку та допомогу команді очільника області Андрія Гордєєва: «Ми вдячні за увагу, яку ви приділяйте нашому дошкільному закладу та взагалі району». Робота з благоустрою садочка буде продовжуватися, у планах висадити квіти і дерева та замінити огорожу.
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