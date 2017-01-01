Початкова школа отримала новий комп’ютерний клас

Відповідно до угоди між урядами України та Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти, у багатьох школах України обладнано нові комп’ютерні класи. В рамках вказаного проекту в Херсонському навчально-виховному комплексі №8 обладнано новий комп’ютерний клас для учнів початкової школи на 11 автоматизованих навчальних місць.
Для облаштування кабінету силами технічного персоналу НВК було здійснено косметичний ремонт приміщення. У придбанні нових комп'ютерних столів допоміг депутат міської ради Больбот Дмитро Олександрович.
На заході були присутні батьки та громадськість міста. Хлібом сіллю привітали учнів початкової школи з першим уроком в новому комп'ютерному класі. Представниця родини чотирьох поколінь випускників школи Попова Ірина Олексіївна поділилася враженнями: «Мені дуже приємно бути свідком і безпосереднім учасником розвитку школи. Разом з керівництвом школи, ми-батьки робимо навчальний заклад сучасним і комфортним. Щиро вітаю колектив школи з новим кроком у розвитку — створенням класу інтерактивного навчання - комп'ютерного класу! Бажаю всім учням використовувати сучасні можливості для навчання, щоб стати освіченими і яскравими особистостями».
Як зазначила директор навчально-комплексу № 8 Фокіна Ірина Олексіївна, протягом останнього року школа зміцнилася матеріально. Відремонтували шкільну бібліотеку, відкрили конференц-клас, встановили дитячий ігровий майданчик, замінили в будівлі початкової школи віконні системи, утеплено фасад будівлі. Читальний зал шкільної бібліотеки підключено до мережі Інтернет. Та колектив не зупиняється на досягнутому і планує відкрити клас хореографії та шкільний музей. А пріоритетним для працівників залишається відкриття нової будівлі дошкільного підрозділу НВК на дві групи!
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