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Початкова школа отримала новий комп’ютерний клас
Відповідно до угоди між урядами України та Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти, у багатьох школах України обладнано нові комп’ютерні класи. В рамках вказаного проекту в Херсонському навчально-виховному комплексі №8 обладнано новий комп’ютерний клас для учнів початкової школи на 11 автоматизованих навчальних місць.

Початкова школа отримала новий комп’ютерний клас

Для облаштування кабінету силами технічного персоналу НВК було здійснено косметичний ремонт приміщення. У придбанні нових комп'ютерних столів допоміг депутат міської ради Больбот Дмитро Олександрович.

На заході були присутні батьки та громадськість міста. Хлібом сіллю привітали учнів початкової школи з першим уроком в новому комп'ютерному класі. Представниця родини чотирьох поколінь випускників школи Попова Ірина Олексіївна поділилася враженнями: «Мені дуже приємно бути свідком і безпосереднім учасником розвитку школи. Разом з керівництвом школи, ми-батьки робимо навчальний заклад сучасним і комфортним. Щиро вітаю колектив школи з новим кроком у розвитку — створенням класу інтерактивного навчання - комп'ютерного класу! Бажаю всім учням використовувати сучасні можливості для навчання, щоб стати освіченими і яскравими особистостями».

Як зазначила директор навчально-комплексу № 8 Фокіна Ірина Олексіївна, протягом останнього року школа зміцнилася матеріально. Відремонтували шкільну бібліотеку, відкрили конференц-клас, встановили дитячий ігровий майданчик, замінили в будівлі початкової школи віконні системи, утеплено фасад будівлі. Читальний зал шкільної бібліотеки підключено до мережі Інтернет. Та колектив не зупиняється на досягнутому і планує відкрити клас хореографії та шкільний музей. А пріоритетним для працівників залишається відкриття нової будівлі дошкільного підрозділу НВК на дві групи!





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