Сьогодні, 10 лютого, керівництву районної ради, головам сільських та селищних рад, начальникам установ, організацій, структурних підрозділів райдержадміністрації було представлено нового керівника.
Відповідно до розпорядження Президента України №32/2017-рп від 8 лютого 2017 року ним стала Тетяна Василівна Гасаненко.
У своєму виступі Андрій Гордєєв зазначив, що це призначення надзвичайно важливе, адже Голопристанський район – провідний регіон області за економічними показниками.
«Приємно представляти сьогодні молоду, амбітну та досвідчену людину. Сьогодні молоде покоління управлінців готове до змін, інновацій та впровадження реформ», - підкреслив він та висловив сподівання на плідну працю задля розвитку району, області та країни.
Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать
Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1