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У Херсонському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Степова Еллада
Під звуки флейти у виконанні маленької дівчинки у Херсонському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Степова Еллада», на якій були присутні представники громадськості, студенти та депутати обласної ради.

У Херсонському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Степова Еллада

«Саме на нашій Херсонщині, яка є частиною Північного Причорномор’я, проживали багато племен: греки і скіфи, готи і сармати… Всі вони щось після себе залишали – предмети побуту, одягу, частинку своєї культури. Тому ми зробили спробу створити виставку під назвою «Степова Еллада», яка складалася протягом 120 років та охоплює античний період»- розповіла директор музею Тетяна Братченко.

Науковий співробітник музею Катерина Зелена провела для відвідувачів екскурсію та презентувала експонати, які охоплюють історичний період від VІІ ст. до н. е. до ІV ст. н. е. і розкривають всі сфери життя античного світу: від політики та економіки до культури. Також екскурсовод розповіла про колонізацію Північного Причорномор’я, ремесла, вірування, культуру давньогрецького населення та про кочові племена на території Північного Причорномор’я.

Завдяки театральній постанові «Галатея» у виконанні учнів Школи Гуманітарної Праці гості виставки поринули в Стародавній світ та на деякий час стали частинкою античної епохи.




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