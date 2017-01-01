В результаті будівництва газопроводу, який розпочато для вирішення проблеми з постачанням газу мешканцям Генічеського району, буде газифіковано і Новотроїцький район, - про це повідомив в.о. заступника голови ОДА Олександр Адамчик під час наради з питань розвитку Генічеського, Новотроїцького та Каховського районів Херсонської області, яка пройшла у Новотроїцькому районі.
«В електронній системі публічних закупівель ProZorro оголошено відкриті торги на закупівлю робіт «Розробка проектно-кошторисної документації будівництва міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м. Генічеськ», для чого рішенням сесії обласної ради виділено кошти з обласного бюджету в сумі 2 млн грн. Аукціон заплановано провести 27 лютого», - розповів Олександр Адамчик.
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