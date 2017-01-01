Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області накладено штрафні санкції на замовника і проектувальника будівництва торгівельного об’єкту.
Посадовими особами Інспекції проведено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час реконструкції частини житлового будинку під магазин на території Білозерського району Херсонської області.
В ході перевірки встановлено, що замовником будівництва наведено недостовірні дані в декларації про початок виконання будівельних робіт з реконструкції. Також виявлено, що проектною організацією, КП «Херсонмістопроект» було передано забудовнику проектну документацію, розроблену з порушенням вимог містобудівного законодавства.
Враховуючи зазначене, Держархбудінспекцією скасовано реєстрацію декларації щодо даного об’єкту та накладено штрафні санкції на замовника будівництва – у розмірі 22,1 тис. грн. та проектну організацію – у розмірі 144 тис. грн.
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