Про це на сторінці Facebook написав народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський.
«Відбулося чергове засідання робочої групи з доопрацювання проекту Закону «Про освіту». Були розглянуті деякі пропозиції. Зокрема, пропозиція до закону, яка передбачає доповнення шостої статті нормою про те, що, одним із принципів державної політики у сфері освіти має стати «нетерпимість до проявів корупції та формування відповідної психології особистості на всіх рівнях освіти».
Треба розуміти, що вживання терміну «нетерпимість» в законі має свої негативні конотації. На практиці такий термін може бути проінтерпретований неоднозначно. Втім, учасники групи погодилися, що проблема запобігання корупції сьогодні є доволі гострою, тому після певного редагування пропозицію вирішили врахувати», – написав парламентар.
«Другим важливим питанням, навколо якого розгорнулася дискусія, була стаття 29 «Громадський нагляд за діяльністю закладу освіти». Назва цієї статті виглядає не зовсім вдалою, оскільки в статті йдеться лише про наглядову раду, а не про громадський нагляд взагалі. Крім того, за своєї інституційною природою наглядова рада є органом не нагляду, а управління. Наглядові ради, як правило, створюються засновниками, з метою делегування їм певних функцій корпоративного управління.
Сильні та відповідальні наглядові ради поруч із іншими керівними органами могли б забезпечити ефективну роботу закладів освіти, звичайно, за умови, що механізми їхнього формування будуть достатньо прозорими і збалансованими. Закономірно також, що наглядові ради потрібні не всім закладам освіти. У деяких випадках, зокрема, у невеликих закладах такі органи лише будуть породжувати зайву бюрократію. Через це слід розумно підійти до питання наглядових рад, уникаючи уніфікованого підходу чи надмірного регулювання цього питання в базовому законі», – зауважив народний депутат.
«Робочою групою було запропоновано уточнену редакцію п. 1 статті 29, згідно з якою, «наглядова або піклувальна рада закладу створюється за рішенням засновника закладу освіти відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти». Така редакція дозволить врахувати деякі пропозиції народних депутатів, а також підкреслити відповідальність засновника закладу освіти у процесі створення наглядових рад», – підкреслив Олександр Співаковський.
Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать
Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1