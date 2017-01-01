Сьогодні було представлено нового голову Чаплинської районної державної адміністрації Олександра Бурейка, який з 2015 року працював заступником голови Чаплинської РДА.
Новий голова подякував за надану довіру та поінформував громаду про пріоритетні завдання на новій посаді - впровадження реформ, покращення якості соціальних послуг та найголовніше - це забезпечення обороноздатності району.
Всього на території району створено 4 об'єднані територіальні громади.
Андрій Гордєєв рекомендував Олександру Бурейку надати допомогу головам ОТГ у визначенні об'єктів для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку: "Чаплинський район - передовий у впровадженні реформи децентралізації, тому ви повинні активно його розвивати".
Не нравится: 0, нравится: 0.