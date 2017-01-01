Чонгарська телевежа почала транслювати українську та кримськотатарську радіостанції на південні райони Херсонщини, а також анексований Крим.
Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
Представник Нацради написав на своїй сторінці у Facebook: "Чонгарська вежа вже діє - слухайте українську та кримськотатарську в Криму. Вже зараз можете слухати у Криму Українське радіо на 100.7 та Meydan Radiosı на 101.4 та 90.8".
Сергій Костинський також повідомив, що найближчим часом включать трансляцію радіо "Крым Реалии" та "Херсон FM".
Телекомунікаційну вежу у Херсонській області почали споруджувати на початку грудня минулого року неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар". Висота вежі - 150 метрів.
Так званий "міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму" Дмитро Полонський у грудні заявляв, що мовлення українських медіа на територію Криму буде припинене як таке, що не відповідає російському законодавству.
Однак член Нацради з питань ТБ і радіомовлення Сергій Костинський заявив, що системне глушіння не буде можливим, оскільки для цього у Криму не вистачить телекомунікаційної інфраструктури та енергоресурсів.
Не нравится: 0, нравится: 0.