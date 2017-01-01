У Новотроїцькому районі представлено нового голову районної державної адміністрації. За розпорядженням Президента України Петра Порошенка №24/2017-рп від 3 лютого 2017 року ним стала Наталія Солтановська.
Пані Наталя має дві вищі освіти за спеціальностями економіст менеджер та спеціаліст державної служби. Загальний стаж її роботи на державної службі складає понад 18 років.
Сьогодні, 09 лютого, очільник області Андрій Гордєєв привітав Наталію Солтановську з обранням на посаду, відзначивши її досвід в роботі району та сучасні менеджерські навички.
Під час своєї промови Наталія Солтановська пообіцяла громаді працювати на розвиток району, впроваджувати реформу децентралізації, залучати нових інвесторів та підвищувати рівень економіки.
Після урочистого представлення відбулась нарада з питань розвитку Генічеського, Новотроїцького та Каховського районів Херсонської області, де обговорили актуальні для них питання.
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