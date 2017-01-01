

Реформа децентралізації крокує Херсонщиною Новости Херсона » Срочно! Про активне впровадження децентралізації в районі говорили на нараді з пріоритетних напрямів розвитку



Під час «кущової» наради, яка відбулася вчора у Горностаївці розглядалося питання розвитку пріоритетних напрямів Великолепетиського, Верхньорогачицького, Горностаївського та Нижньосірогозького районів. На цій нараді також обговорили питання впровадження державної реформи децентралізації та виконання Закону України «Про добровільне об'єднання».







Доповідав з цього питання заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій, який курує питанням об'єднання територіальних громад в Херсонській області.



У своєму виступі він зауважив про те, що за 2016 рік область стала активним учасником реформування серед усіх областей України.



«Як відомо, метою реформи місцевого самоврядування є забезпечення спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішення питань місцевого значення, наділення територіальних громад більшими ресурсами та мобілізацію їх внутрішніх ресурсів», повідомив Д. Бутрій.



За інформацією пана Бутрія в ході реалізації Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” в області створено 12 об’єднаних територіальних громад. У фінансовому плані вони прирівнюються і наділяються усіма правами, які мають міста обласного значення.



А саме:



- отримання 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб;



- можливість отримання базової дотації;



- прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом в отриманні освітньої та медичної субвенцій та право утримувати мережу бюджетних установ.



Слід мати на увазі, що об’єднані територіальні громади отримують додаткове стимулювання на капітальні видатки. Адже держава здійснює фінансову підтримку новоутворених територій шляхом надання їм коштів на формування інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад області.



Довідково: Перспективний план формування територій громад Херсонської області, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 832-р.



Перспективний план формування територій громад Херсонської області в частині об’єднання громад Горностаївського, Верхньорогачицького, Великолепетиського та Нижньосірогозького районів реалізується наступним чином.



Відповідно до перспективного плану на території Горностаївського району передбачалося створення однієї об’єднаної територіальної громади.



Фактично дійшли згоди щодо об’єднання Горностаївська селищна рада з Заводівською, Маринською, Ольгинською, Червоноблагодатненською, Козаче-Лагерською, Славненською, Великоблаговіщенською сільськими.



Відповідні матеріали були направлені до Центральної виборчої комісії, постановою ЦВК від 17 січня 2017 року № 6 у цій громаді на 30 квітня поточного року призначено перші вибори депутатів селищної ради та відповідного селищного голови.



Костянтинівська, Антонівська, Дубівська, Червонополянської сільські ради виявили бажання відокремитись та утворити ОТГ з адміністративним центром у с.Костянтинівка. Обласною державною адміністрацією надані позитивні висновки до проектів рішень даних громад щодо їх добровільного об’єднання, підготовлено проект звернення до ЦВК стосовно призначення перших виборів депутатів.



У Нижньосірогозькому районі планувалося створення однієї об’єднаної територіальної громади, однак, документи щодо об’єднання від громад району не надходило.



Такий же стан справ у Верхньорогачацькому районі. Голова районної державної адміністрації заслуховувався у вересні 2016 року на засіданні колегії обласної державної адміністрації з питань виконання в районі Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. Ситуація залишається незмінною.



Згідно з перспективним планом на території Великолепетиського району мала бути утворена одна громада. Разом з тим, в процесі об’єднання дійшли згоди щодо об’єднання лише Рубанівська, Демидівська та Миколаївська сільські ради (адміністративний центр с.Рубанівка).



Обласною державною адміністрацією надано позитивний висновок стосовно відповідності проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України (розпорядження голови облдержадміністрації від 10 червня 2016 року № 423). Однак, до сьогодні прийнятих рішень щодо добровільного об’єднання зазначених громад до обласної державної адміністрації не надходило.



Іншими громадами району матеріали щодо добровільного об’єднання територіальних громад не надавалися.



Децентралізація функцій щодо розвитку економіки, зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування, надання їм досить широких повноважень та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів сприяє підвищенню рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному виконанню покладених на них завдань і функцій.



З моменту проведення виборів на об’єднані громади покладається вирішення питань:



- розвитку та утримання інфраструктури об’єднаним громад;

- забудови та благоустрою територій громад;

- житлово-комунальних послуг;

- утримання об’єктів комунальної власності;

- забезпечення функціонування соціальної сфери;

- управління пасажирськими перевезеннями на території громад тощо.



У 2016 році до місцевих бюджетів області мобілізовано 2841,6 млн грн податків і зборів, що на 951,3 млн грн (або 50,83%) більше надходжень 2015 року. Виконання планових показників забезпечено всіма зведеними бюджетами міст і районів області, обласним бюджетом та бюджетом Кочубеївської ОТГ (першої створеної в області громади).



До бюджету Кочубеївської ОТГ у 2016 році надійшло власних доходів у сумі 5,7 млн грн, що у 2,5 рази більше ніж отримували у попередньому році сільські ради, які увійшли до складу громади.



Крім того, Кочубеївська ОТГ отримала субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 4,6 млн грн.



Зазначені кошти громадою спрямовано на:



- будівництво підвідного водопроводу;

- капітальний ремонт фельдшерських пунктів;

- ремонт доріг;

- закупівлю спецтехніки для комунального підприємства;

- реконструкцію вуличного освітлення.



За підсумками січня поточного року власні доходи створених у грудні 2016 року одинадцяти об’єднаних територіальних громад збільшилися в 3,6 рази (з 4,5 млн грн до 16,3 млн грн).







У поточному році об’єднаними територіальними громадами планується до реалізації 71 проект, які включені до Програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області.



Довідково: Із загальної їх кількості:



- 42 проекти направлені на збереження і створення належних умов функціонування мережі закладів та установ соціальної сфери, утворення безпечних умов для надання якісних послуг закладів охорони здоров’я, проведення енергозберігаючих заходів тощо;



- 13 - на забезпечення населення якісною питною водою, безперебійної роботи водопостачальних систем та мереж водовідведення, реконструкції діючих артезіанських свердловин;



- 3 – на вирішення питань сортування, пакування, переробки твердих побутових відходів;



- 10 – на покрашення стану дорожнього господарства, який впливає на ефективність та своєчасність надання адміністративних послуг, розвиток туристичної галузі та соціальної сфери;



- 2 – будівництво підвідного газопроводу до с.Дудчино та газифікація ЗОШ та дитячого будинку в с.Мар”янівка Тавричанської об’єднаної територіальної громади;



- 1 – закупівлі автомобіля “Екстрена медична допомога” класу В для Кочубеївського пункту постійного базування Високопільської підстанції Бериславської станції КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.



Довідково: У грудні 2016 року були внесені зміни до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. Установлено, що у 2017 році, як виняток з положень частини дев’ятої статті 8 цього Закону: сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, мають право прийняти рішення щодо затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, який включатиме показники бюджетів відповідних територіальних громад, що об’єдналися; у разі прийняття рішення щодо затвердження такого бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, приймаються рішення про втрату чинності рішеннями про бюджет відповідних територіальних громад, що об’єдналися.



«Необхідність об’єднання територіальних громад до рівня фінансової спроможності вже ні в кого не викликає сумнівів. Наразі йдеться про форми об’єднання, строки, необхідність проведення інших реформ. Саме тому започаткований процес добровільного об’єднання громад потребує логічного завершення. Вдалий підхід об’єднаних територіальних громад до нових бюджетних можливостей сприятиме нарощенню фінансового потенціалу територій, активізації інвестиційної діяльності, стимулюванню підприємницької активності, що в підсумку зміцнює економічний потенціал та забезпечує їх розвиток»,- резюмував Д. Бутрій. Під час «кущової» наради, яка відбулася вчора у Горностаївці розглядалося питання розвитку пріоритетних напрямівНа цій нараді також обговорили питання впровадження державної реформи децентралізації та виконання Закону України «Про добровільне об'єднання».Доповідав з цього питання заступник голови Херсонської ОДА, який курує питанням об'єднання територіальних громад в Херсонській області.У своєму виступі він зауважив про те, що за 2016 рік область стала активним учасником реформування серед усіх областей України.«Як відомо, метою реформи місцевого самоврядування є забезпечення спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішення питань місцевого значення, наділення територіальних громад більшими ресурсами та мобілізацію їх внутрішніх ресурсів», повідомив Д. Бутрій.За інформацією пана Бутрія в ході реалізації Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” в області створено 12 об’єднаних територіальних громад. У фінансовому плані вони прирівнюються і наділяються усіма правами, які мають міста обласного значення.- отримання 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб;- можливість отримання базової дотації;- прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом в отриманні освітньої та медичної субвенцій та право утримувати мережу бюджетних установ.Слід мати на увазі, що об’єднані територіальні громади отримують додаткове стимулювання на капітальні видатки. Адже держава здійснює фінансову підтримку новоутворених територій шляхом надання їм коштів на формування інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад області.Перспективний план формування територій громад Херсонської області в частині об’єднання громад Горностаївського, Верхньорогачицького, Великолепетиського та Нижньосірогозького районів реалізується наступним чином.Відповідно до перспективного плану на територіїпередбачалося створення однієї об’єднаної територіальної громади.Відповідні матеріали були направлені до Центральної виборчої комісії, постановою ЦВК від 17 січня 2017 року № 6 у цій громаді на 30 квітня поточного року призначено перші вибори депутатів селищної ради та відповідного селищного голови.і планувалося створення однієї об’єднаної територіальної громади, однак, документи щодо об’єднання від громад району не надходило.Такий же стан справ у. Голова районної державної адміністрації заслуховувався у вересні 2016 року на засіданні колегії обласної державної адміністрації з питань виконання в районі Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. Ситуація залишається незмінною.Згідно з перспективним планом на територіїмала бути утворена одна громада. Разом з тим, в процесі об’єднання дійшли згоди щодо об’єднання лишеОбласною державною адміністрацією надано позитивний висновок стосовно відповідності проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад Конституції та законам України (розпорядження голови облдержадміністрації від 10 червня 2016 року № 423). Однак, до сьогодні прийнятих рішень щодо добровільного об’єднання зазначених громад до обласної державної адміністрації не надходило.Іншими громадами району матеріали щодо добровільного об’єднання територіальних громад не надавалися.Децентралізація функцій щодо розвитку економіки, зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування, надання їм досить широких повноважень та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів сприяє підвищенню рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному виконанню покладених на них завдань і функцій.- розвитку та утримання інфраструктури об’єднаним громад;- забудови та благоустрою територій громад;- житлово-комунальних послуг;- утримання об’єктів комунальної власності;- забезпечення функціонування соціальної сфери;- управління пасажирськими перевезеннями на території громад тощо.У 2016 році до місцевих бюджетів області мобілізовано 2841,6 млн грн податків і зборів, що на 951,3 млн грн (або 50,83%) більше надходжень 2015 року. Виконання планових показників забезпечено всіма зведеними бюджетами міст і районів області, обласним бюджетом та бюджетом(першої створеної в області громади).До бюджету Кочубеївської ОТГ у 2016 році надійшло власних доходів у сумі 5,7 млн грн, що урази більше ніж отримували у попередньому році сільські ради, які увійшли до складу громади.Крім того, Кочубеївська ОТГ отримала субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 4,6 млн грн.- будівництво підвідного водопроводу;- капітальний ремонт фельдшерських пунктів;- ремонт доріг;- закупівлю спецтехніки для комунального підприємства;- реконструкцію вуличного освітлення.У поточному році об’єднаними територіальними громадами планується до реалізації 71 проект, які включені до Програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області.«Необхідність об’єднання територіальних громад до рівня фінансової спроможності вже ні в кого не викликає сумнівів. Наразі йдеться про форми об’єднання, строки, необхідність проведення інших реформ. Саме тому започаткований процес добровільного об’єднання громад потребує логічного завершення. Вдалий підхід об’єднаних територіальних громад до нових бюджетних можливостей сприятиме нарощенню фінансового потенціалу територій, активізації інвестиційної діяльності, стимулюванню підприємницької активності, що в підсумку зміцнює економічний потенціал та забезпечує їх розвиток»,- резюмував Д. Бутрій.







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