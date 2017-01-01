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На Херсонщині вшанують учасників бойових дій
У Херсоні відбулось заключне засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення в області Дня вшанування учасників бойових дій на територі їінших держав і 28-ої річниці виведення військ колишньої СРСР з РеспублікиАфганістан.

Під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Валентини Січової керівники структурних підрозділів ОДА й міської ради обговорили план проведення заходів 11 та 15 лютого, присвячені зазначеній річниці.

15 лютого о 9.00 відбудеться церемонія вшанування пам’яті за загиблими біля меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам у парку Слави. Також в обласному Палаці молоді та студентів пройдуть урочистості до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Як зазначила начальник управління культури Світлана Думинська головним завданням концерту окрім привітання учасників бойових дій, є показати поколіннявійськових, які об’єднує сумлінневиконання своговійськовогообов’язкув різні часи. На запланованому заході буде відзначено грамотами учасників бойових дій в Афганістані, які в наш часвикористалисвій минулий бойовий досвід під час захисту рідної країни у зоні АТО.

У рамках заходів керівництво області відвідає учасників бойових дій, які перебувать на стаціонарному лікуванні в обласному госпіталі інвалідів та ветеранів війни.

За участі ветеранськихорганізацій у навчальних закладах області відбудуться патріотичні заходи, тематичні виставки, творчі зустрічі.

Протягом тижня у музеях та бібліотеках, навчальних закладах будуть представлені експозиції, книжкові виставки, проведено літературно-історичні вікторини та організовано перегляд документальних фільмів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ої річниці виведення військ з Афганістану.

Урочисті заходи відбудуться по всій території області.




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