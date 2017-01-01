В пункті пропуску аеропорт «Херсон» працівниками Херсонської митниці ДФС затримано партію брендового одягу відомих марок виробників «Louis Vuitton», «Phillipp Plein», «Armani Jeans», «Prada», «Dolce&Gabbana» та інших.
Громадянин України, прибувши із-за кордону авіарейсом «Стамбул-Херсон», в залі прильоту через «червоний» коридор, задекларував особисті речі аж на 375 доларів США!
Та увагу працівників митного контролю привернула сума задекларованих особистих речей , тож було прийняте рішення про проведення митного огляду багажу. Під час митного огляду «особистих речей» пасажира, митниками знайдено незадекларований одяг з етикетками різних відомих брендів: «Phillipp Plein», «Dolce&Gabbana», «Burberry», «Louis Vuitton», «Emporio Armani» та інше.
Брендова «колекція» складалася з 68 одиниць чоловічого та жіночого брендового одягу та аксесуарів в асортименті різного кольору та розмірів на загальну суму 500 тис. гривень.
За порушення митних правил складено протокол за статтею 472 Митного кодексу України. Товари вилучено.
Довідково: Стаття 472. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.
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