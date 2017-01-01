Про це поінформував начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області Микола Савченко під час проведення наради з пріоритетних напрямів розвитку Великолепетиського, Верхньорогачицького, Горностаївського та Нижньосірогозького райоів.
«Оголошено тендерні торги на 13 лютого щодо виділення коштів у розмірі 1 млн грн на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення у зазначених районах. Це перший етап виділення коштів і їх розподілу районною радою і районним автодором. Далі кошти виділятимуться по 1,6 і 2,5 млн грн у залежності від протяжності автошляхів у кожному районі окремо», - зазначив він.
Очільник області Андрій Гордєєв звернув увагу голів сільських і селищних рад, на здійснення контролю роботи й використання виділених коштів, адже не залежно від суми, гроші повинні бути використані доцільно й на визначені цілі.
Також Микола Савченко зауважив представникам місцевого самоврядування, що починаючи з 2018 року буде створено спеціальний дорожній фонд, кошти якого залишатимуться на місцях. Тож планування ремонту доріг державного значення погоджуватиметься Укравтодором і облдержадміністраціями, а місцевого - райавтодорами й райрадами.
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