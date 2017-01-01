На заседании земельной депутатской комиссии горсовета Херсона обсуждался вопрос о выделении в бесплатную аренду военной прокуратуре помещения по пер. Пугачева, 5. По информации издания ХерсонОнлайн
, депутаты выступили против подобной идеи.В частности, особо возмущался Виктор Шевчук:
- Такое финансирование идет, а мы должны давать бесплатно прокуратуре Одесского гарнизона.Его поддержал коллега Олег Романюк:
- У нас своя городская прокуратура есть, которую мы обеспечиваем.
При голосовании 5 депутатов высказались против выделения помещения военной прокуратуре, воздержались – 2. Проголосовавших «за» не было.Херсонские депутаты в очередной раз доказали собственную недалекоглядность и даже бесстрашие: и Шевчук, и Романюк не исчезают с поля зрения правоохранителей.
Так, к примеру, в 2015 году прокуратура г. Херсона заявила в окружной админсуд иск к Херсонскому городскому совету и третьему лицу на стороне ответчика - Викторе Шевчуке.
Иск касался незаконной застройки - кафе "Лето". Также отметим, что ранее суды признали незаконным постройку ресторана и банного комплекса "Александр-Шанц" в Комсомольском парке Херсона на месте историко-архитектурного памятника. Указанные объекты принадлежали жене упомянутого депутата Виктора Шевчука.
Олег Романюк также "отличился": в статусе председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и регулирования земельных отношений Херсонского городского совета поставил на голосование вопрос о выделении своему сыну около 9 соток земли.
В 2016 году его дело рассматривал Херсонский горсуд, однако его решение Романюк оспаривал. В ходе рассмотрения Апелляционный суд решил оставить в силе решение городского суда. Согласно данному решению Романюка признали нарушителем ст. 172-7 ч.2 КУпАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), а также был наложен штраф в размере 5100 грн. Зачем сейчас оба депутата обостряют конфликт с правоохранителями - известно только им самим.
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