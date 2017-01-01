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Спиваковский: Одним из принципов государственной политики в сфере образования должна стать нетерпимость к проявлениям коррупции
Об этом на странице Facebook написал народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.

«Состоялось очередное заседание рабочей группы по доработке проекта Закона « Об образовании ». Были рассмотрены некоторые предложения. В частности, предложение к закону, которое предусматривает дополнение шестой статьи нормой о том, что, одним из принципов государственной политики в сфере образования должна стать «нетерпимость к проявлениям коррупции и формирование соответствующей психологии личности на всех уровнях образования».

Надо понимать, что употребление термина «нетерпимость» в законе имеет свои негативные коннотации. На практике такой срок может быть проинтерпретирован неоднозначно. Впрочем, участники группы согласились, что проблема предотвращения коррупции сегодня довольно остра, поэтому после определенного редактирования предложение решили учесть », — написал парламентарий.

«Вторым важным вопросом, вокруг которого развернулась дискуссия, была статья 29 « Общественный надзор за деятельностью учебного заведения ». Название этой статьи выглядит не совсем удачной, поскольку в статье говорится лишь о наблюдательном совете, а не об общественном надзоре вообще. Кроме того, по своей институциональной природе наблюдательный совет является органом не надзора, а управления. Наблюдательные советы, как правило, создаются учредителями, с целью делегирования им определенных функций корпоративного управления.

Сильные и ответственные наблюдательные советы рядом с другими руководящими органами могли бы обеспечить эффективную работу учебных заведений, конечно, при условии, что механизмы их формирования будут достаточно прозрачными и сбалансированными. Закономерно также, что наблюдательные советы нужны не всем учебным заведениям. В некоторых случаях, в частности, в небольших заведениях такие органы только будут порождать лишнюю бюрократию. Поэтому, следует разумно подойти к вопросу наблюдательных советов, избегая унифицированного подхода или чрезмерного регулирования этого вопроса в базовом законе », — отметил народный депутат.

«Рабочей группой была предложена уточненная редакция п.1 статьи 29, согласно которой,« наблюдательный или попечительский совет учреждения создается по решению учредителя учреждения образования в соответствии со специальными законами. Порядок формирования наблюдательного совета, его ответственность, перечень и срок полномочий, а также порядок его деятельности определяются специальными законами и учредительными документами учебного заведения ». Такая редакция позволит учесть некоторые предложения народных депутатов, а также подчеркнуть ответственность учредителя образовательного учреждения в процессе создания наблюдательных советов », — подчеркнул Александр Спиваковский.




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