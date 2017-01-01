Міському голові Херсона Володимиру Миколаєнку надавали стусанів начебто за нерозчищений сніг.
За словами мера, це були особи, які здіймали російський триколор на проросійських мітингах у місті, повідомляє канал 24
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На вулицях Херсона справді слизько, а спецтехніки майже не видно. Цим скористалися місцеві сепаратисти. Стусанами мера виховує відомий проросійськими настроями Кирило Стремоусов.
У поліцій заявили, що такі дії підпадають під статтю "Дрібне хуліганство".
Крім того, мер заявив, що знайшов у своєму кабінеті предмет, схожий на вибухівку. На місце викликали поліцію, а людей евакуювали. Вилучений пристрій досліджують експерти. Останнім часом будівлю Херсонського міськвиконкому «мінують» щотижня. Досі повідомлення були хибними.
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