Сьогодні голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв урочисто представив нового голову Іванівської районної державної адміністрації, яким згідно з розпорядженням Президента України від 6 лютого 2017 року став Сергій Довбня.
«Іванівський район більш за всі віддалений від обласного центру й багато в чому потребує особливої уваги з боку обласної влади. Керівництво облдержадміністрації гарантує всебічну підтримку й сподівається на ефективну роботу новообраного голови району», - зазначив Андрій Гордєєв.В свою чергу, новий голова райдержадміністрації зазначив:
«Вже визначені пріоритети в роботі на найближчий час. Сподіваюся на підтримку депутатського корпусу районної ради, спільна взаємодія вкрай важлива для розвитку району».
Після урочистого представлення, Андрій Гордєєв провів нараду з представниками місцевого самоврядування. Під час якої обговорили питання ямкового ремонту доріг в районі загальною вартістю 1 млн грн, впровадження реформи децентралізації в районі та актуальні питання Іванівського району.
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