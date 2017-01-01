Вже три роки, як Україна фактично живе у стані війни. Тисячі наших воїнів, ризикуючи життям, боронять рідну землю від ворога.



Та коли вони повертаються з передової у мирні міста і містечка, далеко не всім із них, на жаль, вдається без проблем скористатися наданими їм державою соціальними пільгами. Втомившись від безкінечного ходіння по кабінетах та спекуляцій місцевих чиновників, які почасти на власний розсуд трактують вимоги закону, учасники АТО змушені шукати допомоги в інших інстанціях.



Нещодавно до громадської приймальні народного депутата України Олександра Співаковського надійшла колективна скарга від громадського об”єднання "Учасники АТО Нижньосірогозького району". Чиновники у районі фактично самоусунулися від допомоги колишнім бійцям в оформленні виділених їм земельних ділянок. Терміни, встановлені законодавством на проведення цієї процедури, вже спливають. Тож, аби завершити процес оформлення виділеної землі у власність, хлопцям тепер доведеться нести додаткові витрати. Окрім цього, місцева влада фактично відмовляє учасникам АТО у пільгах на комунальні послуги.



Народний депутат зацікавився ситуацією, що склалася з реалізацією пільг учасникам АТО у Нижньосірогозькому районі. Цього тижня до районної та селищної ради було надіслано відповідний депутатський запит. Нардеп зажадав від керівництва органів місцевого самоврядування детально вивчити означені проблеми і відреагувати на них у встановлені законодавством терміни. Вирішення питання взято ним під особистий контроль.



"На жаль, з різних причин влада на місцях не завжди в повній мірі забезпечує виконання наданих учасникам АТО соціальних гарантій. В кожному випадку, з якими звертаються до нас АТОшники, доводиться розбиратися окремо", — говорить Олексій Саковніч, керівник громадської приймальні народного депутата О.Співаковського.



Проте здебільшого, каже юрист, причина полягає в забюрократизованості деяких державних структур, коли чиновники ставляться до виконання своїх обов”язків суто формально.



Наприклад, нещодавно помічникам народного депутата довелося особисто втручатися, щоб добитися справедливого нарахування допомоги по безробіттю бійцю, який щойно повернувся зі сходу. Через відсутність довідки з військової частини у службі зайнятості вже готові були нарахувати йому мінімальну суму виплати (менше 500 гривень).



"Лише після спілкування з керівництвом Центру зайнятості нарахування мінімалки було призупинено, ми самі зв”язалися з військовою частиною, де служив учасник АТО. Зараз чекаємо звідти надходження потрібних документів. Розрахунок допомоги по безробіттю хлопцю буде зроблений правильно, відповідно до законодавства", - запевнив О.Саковніч.



Проте не завжди перепоною у реалізації учасниками АТО наданих їм соціальних гарантій стають бюрократи або прогалини у законодавстві.



Так, цього тижня нардеп О.Співаковський був змушений звернутися до голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва стосовно кричущого порушення права родини загиблого воїна на пільговий проїзд у міжміському транспорті. Цей факт мав місце 2 лютого цього року в автобусі Нова Каховка - Каховка (ВТ 1765 АА). Водій категорично відмовився надати пільговий проїзд родині загиблого героя та ще й нецензурно висловлювався у їхній у бік.



"Прошу Вас доручити відповідним посадовим особам детально вивчити вказану ситуацію та прийняти відповідні міри по відношенню до водія автобусу та перевізника", - з таким проханням звернувся до голови ОДА нардеп.



Він переконаний: жоден факт людської невдячності або черствості по відношенню до тих, хто ціною власного життя боронить нашу землю від ворога, не має залишатися без відповідної реакції з боку влади та суспільства.



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