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Пошук шляхів удосконалення медичної допомоги в Херсоні продовжується
За ініціативи міської ради створено робочу групу з вивчення шляхів удосконалення якісної та доступної медичної допомоги мешканцям Херсону.

Пошук шляхів удосконалення медичної допомоги в Херсоні продовжується

7 лютого робоча група провела засідання в конференц-залі міської клінічної лікарні ім. Є. Є. Карабелеша з метою розгляду основних питань реформування галузі.

Крім членів робочої групи, до якої увійшли головні лікарі міських закладів охорони здоров`я та їх заступники, керівники підрозділів лікарень, депутати обласної та міської у м. Херсоні рад, на засідання були запрошені представники департаментів охорони здоров`я і фінансів облдержадміністрації, профспілкових організацій.

Головуючим було обрано головного лікаря Херсонського обласного центру здоров`я та спортивної медицини, депутата обласної ради Юрія Ромаскевича. Відкриваючи засідання, він зауважив: «Реформи медичної галузі однозначно потрібні, але як і яким шляхом відбудуться зміни мають визначити медична спільнота, місцева влада та громадськість. На сьогодні законодавче поле України дозволяє місцевій владі прийняти ту модель, яка буде їй запропонована.

Ми маємо створити модель надання медичної допомоги такою, щоб вона враховувала інтереси 10 тис. медичних працівників і відповідала надіям і сподіванням 300 тис. мешканців міста».

У формі дискусії протягом засідання розглядалось багато питань, зокрема: оптимізація лікарняних закладів, робота із благодійними фондами, фінансування високотехнологічної медичної допомоги, функціонування дільничної мережі, тощо.

На прикладі обласної клінічної лікарні головний позаштатний акушер-гінеколог Департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації Юрій Герман пояснив, що саме можна оптимізувати: «В лікарні скоротили усіх, кого можна було скоротити, не залишилось жодного гардеробника, з 12 ліфтерів працює 4, приймальне відділення функціонує лише вдень. Всі інші пологові будинки можуть зробити так само».

В обласній клінічній лікарні всього 25 ліжок, а пологів за рік – майже 2 тис. Інші пологові відділення, маючи 30 ліжок, приймали до 1400 пологів, при цьому в Голій Пристані, в Білозерці за рік – 200 пологів. Значно доцільніше скорочувати ті відділення, де приймають найменше пологів.

На сьогодні значна частина вагітних страждає від екстрагенітальної патології. В пологових відділеннях, що знаходяться в складі багатопрофільних медичних закладів, є можливість негайно отримати консультацію необхідних фахівців, скористатися сучасним діагностичним обладнанням та загальною реанімацією. Тому в цілях безпеки вагітних не варто змінювати існуючу систему.

Мали змогу висловити власні думки присутні в залі депутати міської ради. Артем Кияновський заявив про необхідність проведення розширених громадських слухань за участю міського голови, депутатів, зацікавленої громадськості, в ході яких представники медичної галузі висунуть свої вимоги до влади, заявлять про свої потреби.
Вікторія Борисевич зазначила, що система охорони здоров`я потребує перспективного плану розвитку з чітко прописаними потребами. Маючи план, депутатський корпус зможе зрозуміти куди направляти кошти і скільки саме їх необхідно.

Робота із благодійними фондами не суперечить законодавству України – впевнена президент обласного благодійного фонду «Медицина», головний позаштатний інфекціоніст управління охорони здоров`я міської ради Ольга Демедюк. Діяльність благодійних фондів не обмежується прийомом, перерахунком і перенаправленням благодійних коштів.

«За час свого існування БФ «Медицина» 12 разів залучав міжнародну допомогу. В 2015 році був залучений грант на 2 млн. грн. для модернізації обладнання в медичних закладах. В минулі роки навіть пальне для «швидких» закуповувалось за кошти благодійного фонду», - підкреслила Ольга Демедюк.

Наразі в юридичному полі медичні заклади без благодійних фондів обійтись не можуть, хоча населення втратило до них довіру. Часто пацієнтам необхідні ліки, які законодавство забороняє купувати за бюджетні кошти. А за кошти благодійних фондів це зробити можна. З благодійних фондів виділяються кошти на ремонт обладнання, при цьому не треба чекати місяці доки пройде тендер.

По завершенню дискусій члени робочої групи прийняли рішення продовжити обговорення під час громадських слухань, де будуть представлені конкретні пропозиції щодо подальшого функціонування закладів охорони здоров`я міста.




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