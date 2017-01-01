З цим питанням звернувся телеглядач до очільника області Андрія Гордєєва під час прямого ефіру, 28 грудня, на телеканалі «Скіфія».
Щодо інвентаризації Херсонських земель сільськогосподарського призначення ГУ Держгеокадастру у Херсонській області повідомило, що протягом 2013-2014 років за кошти державного бюджету проінвентаризовано земель загальною площею 34,5 тис. га, сформовано 1156 земельних ділянок.
З метою подальшого проведення цих робіт управліннями (відділами) Держгеокадастру у районах та містах вже визначені площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які потребують уточнення площ, складу угідь шляхом проведення робіт з інвентаризації.
Їх загальна площа становить 118,8 тис. га. Необхідні кошти для їх проведення у розмірі 14,2 млн грн включені до складу обласної програми розвитку земельних відносин на 2014-2018 роки, що затверджена рішенням обласної ради від 21 травня 2014 року № 1015.
Згідно Порядку консервації земель, який затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №283 від 26.04.2013 року, визначено організаційні заходи щодо консервації деградованих та малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.
Консервація земель здійснюється шляхом припинення їх господарського використання на визначений строк та залуження або заліснення, за наявності таких факторів, як: порушення поверхні земельних ділянок внаслідок землетрусів, зсувів, карстоутворення, повеней; еродованих земель, перезволожених з підвищеною кислотністю або засоленістю та ґрунтів, забруднених хімічними речовинами й іншими видами забруднень, небезпечних для здоров’я людей; радіаційно небезпечних, радіоактивно забруднених земель або забруднених важкими металами та іншими хімічними елементами; малопродуктивних земель, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю.
Консервація земель, які перебувають у власності чи користуванні юридичних або фізичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок і землекористувачів.
Якщо на земельних ділянках, які підлягають консервації, не оформлено право власності або користування, подання про їх консервацію здійснюється за ініціативою уповноваженого органу.
В подальшому процедура консервації земель проводиться у відповідності з Порядком, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 26 квітня 2013 року №283 (із змінами).
Разом з тим, в області діє робоча група з питань консервації деградованих і малопродуктивних земель, яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 червня 2016 року №428.
Робоча група за участі членів постійно діючої комісії обласної ради з питань промисловості та агропромислового комплексу щороку розглядає пропозиції ГУ Держгеокадастру в Херсонській області або відповідних місцевих рад щодо використання коштів, які надійшли у Порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні (викупі) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників до спеціального фонду обласного бюджету та подає їх в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради.
Інформацією стосовно проведення консервації та інвентаризації земель надав Департамент агропромислового розвитку ОДА.
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