Сьогодні представлено нового голову Горностаївської районної державної адміністрації Олександра Сергійовича Єрохіна, який дотепер, впродовж 6 місяців, займав посаду першого заступника керівника РДА.
Особисто привітати з призначенням нового голову району завітав очільник обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв:
«Для найскорішої відбудови свого краю потрібно об’єднуватися в громади. Це надасть спроможність і можливості до розвитку, контролю місцевого бюджету й визначення пріоритетів для місцевої громади», - звернув увагу мешканців району Андрій Гордєєв.
Вже у квітні у районі відбудуться перші вибори об’єднаних територіальних громад. До Горностаївської селищної ОТГ входитимуть селищна та сільські ради: Горностаївська, Славненська, Великоблаговіщенська, Заводівська, Козаче-Лагерська, Маринська, Ольгинська, Червоноблагодатненська.
Також чекають на дату призначення виборів Костянтинівська сільська ОТГ. До її складу ввійдуть Антонівська, Дубівська, Костянтинівська та Червонополянська сільські ради.
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