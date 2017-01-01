Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Херсонської обласної ради. Назва проекту рішення: про затвердження обласної
програми територіальної оборони на 2017 рік.
Програмою передбачені заходи, які на думку авторів проекту рішення будуть сприяти розвитку територіальної оборони області. Метою програми є здійснення заходів щодо посилення охорони та захисту ділянки адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим, підготовки важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності, посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян.
А саме: побудова системи охоронного відеоспостереження за адміністративним кордоном Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим з придбанням технічного обладнання.
Фінансування Програми буде здійснюється в межах фінансових можливостей обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Загальна сума фінансування заходів Програми на 2017 рік становить 3 828 863 грн.
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