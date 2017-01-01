Торік спеціалісти управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Херсонській області встановили “маніпуляції” податкових зобов’язань з податку на прибуток у 14 платників податків області.
Такі факти встановлено під час проведення звірки показників декларацій з податку на прибуток суб’єктів господарювання з аналогічними показниками іншої податкової звітності та фінансової звітності. За результатами проведених камеральних перевірок податкової звітності встановлено заниження податкових зобов’язань на понад 1 млн.грн. з податку на прибуток.
Платники податків - порушники надали уточнюючі декларації на збільшення податкових зобов’язань. А саме: за І квартал 2016 року змінили 8 декларацій на суму збільшення 790,2 тис.грн., за І півріччя 2016 року – 4 „уточненки” на 100,3 тис.грн., за 9 місяців 2016 року - 2 декларації на 133,3 тис.гривень.
Довідково: з 01 січня 2017 року платники податку на прибуток - малі підприємства подають разом із квартальною податковою декларацією квартальну фінансову звітність (звичайно ж, якщо у них звітний період - квартал). До фіскальних органів малі підприємства подають фінансову звітність разом із річною декларацією з податку на прибуток.
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