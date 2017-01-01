Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник осудил заявления отдельных политиков о необходимости введения военного положения в Луганской и Донецкой областях.



«Хочу посоветовать тем политикам, которые требуют введения военного положения, изучить последствия такого решения. В случае принятия такого решения, вместо органов местной и государственной власти будут созданы военные комиссариаты, а все хозяйственные вопросе будут решаться в Генеральном штабе », — заявил Иван Винник.



Народный депутат отметил, что заявления о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях являются популистскими и не имеют никакого смысла.



«Некоторые депутаты даже предлагают парламенту в четверг принять соответствующий закон, и даже не знают, что военное положение вводится Указом Президента Украины и утверждается Верховной Радой. Многие из депутатов даже не знает, что состояние называется военное. Это глубокое юридическое невежество, которое нацелено на возмущение общества и подрыв авторитета действующей власти », — отметил представитель БПП.

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