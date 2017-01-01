Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Председатель бюджетной комиссии облсовета призывал депутатов каховского горсовета срывать сессию
- Дяченко — больной и ненормальный человек, - говорил во время сессии Каховского горсовета, председатель бюджетной комиссии облсовета, экс-регионал, а нынче представитель Оппоблока Павел Филипчук. Кроме этого, он призывал депутатов срывать работу пленарного заседания сессии городского совета. Об этом на своей ФБ-траничке сообщает журналист Олег Батурин:

- Друга спроба провести сесію Каховської міськради сьогодні завершилася нічим. Через небажання депутатів дотримуватися затвердженого ними ж регламенту і встановлених власних правил та через небажання виступаючого з питання, яке навіть не було включено до порядку денного місцевого активіста Сергія Яковенка дотримуватися порядку міський голова Андрій Дяченко після кількох попереджень оголосив сесію закритою.
Депутатів це не зупинило і секретар міськради Лілія Дроздік спробувала продовжити вже закриту сесію. Однак згодом депутат від Опоблоку Павло Пуляєв звернув увагу на те, що Дяченко діяв відповідно до регламенту міської ради, тож будь які ухвалені рішення на подальшому засіданні будуть нелегітимними. Тож розгляд майже 40 важливих питань життєдіяльності громади знову довелося перенести.

- Дяченко — больной и ненормальный человек, - зазначив депутат Херсонської облради від Опоблоку Павло Філіпчук, закликаючи колег з міськради зривати в подальшому всі сесії.

Руководитель бюджетной комиссии Херсонского облсовета экс-регионал П. Филипчук в очередной раз отличился. Напомним, этот гражданин работает в облсовете на постоянной основе и получает за свою работу))) деньги, собранные с жителей области. Кроме этого, это не первый случай хамского поведения депутата, но его коллегам нравится, даже те, кто постоянно призывает всех и вся к доброму и вечному и разглагольствует о морали-ничего такого не видит в подобном поведении коллеги.




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 08:33   ::  Посмотрели: 97  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее


Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола


Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1

Подробнее


Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"