- Дяченко — больной и ненормальный человек, - говорил во время сессии Каховского горсовета, председатель бюджетной комиссии облсовета, экс-регионал, а нынче представитель Оппоблока Павел Филипчук. Кроме этого, он призывал депутатов срывать работу пленарного заседания сессии городского совета. Об этом на своей ФБ-траничке сообщает журналист Олег Батурин:



- Друга спроба провести сесію Каховської міськради сьогодні завершилася нічим. Через небажання депутатів дотримуватися затвердженого ними ж регламенту і встановлених власних правил та через небажання виступаючого з питання, яке навіть не було включено до порядку денного місцевого активіста Сергія Яковенка дотримуватися порядку міський голова Андрій Дяченко після кількох попереджень оголосив сесію закритою.

Депутатів це не зупинило і секретар міськради Лілія Дроздік спробувала продовжити вже закриту сесію. Однак згодом депутат від Опоблоку Павло Пуляєв звернув увагу на те, що Дяченко діяв відповідно до регламенту міської ради, тож будь які ухвалені рішення на подальшому засіданні будуть нелегітимними. Тож розгляд майже 40 важливих питань життєдіяльності громади знову довелося перенести.



- Дяченко — больной и ненормальный человек, - зазначив депутат Херсонської облради від Опоблоку Павло Філіпчук, закликаючи колег з міськради зривати в подальшому всі сесії.



Руководитель бюджетной комиссии Херсонского облсовета экс-регионал П. Филипчук в очередной раз отличился. Напомним, этот гражданин работает в облсовете на постоянной основе и получает за свою работу))) деньги, собранные с жителей области. Кроме этого, это не первый случай хамского поведения депутата, но его коллегам нравится, даже те, кто постоянно призывает всех и вся к доброму и вечному и разглагольствует о морали-ничего такого не видит в подобном поведении коллеги.



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