С 26 марта авиакомпанией МАУ будут производиться рейсы Киев-Херсон-Киев. Планируется, что перелеты будут происходить до 28.10.17, сообщает Український Південь
Турецкие авиалинии также продолжат сотрудничество с Херсонским аэропортом.
На летний период запланированы авиарейсы компании «Браво» до Анталии.
«Сегодня были согласованы расписания с авиакомпаниями, которые в этом году будут уходить из аэропорта “Херсон”. Мы не стоим на месте с развитием нашего Аэропорта и плодотворная работа облгосадминистрации и областного совета даёт свои плоды в развитии Южных воздушных ворот Украины.
Два рейса в день в Стамбул, удобный каждодневный рейс в Киев и еженедельный рейс в Анталию в сезонное время – позволит жителям нашего региона пользоваться услугами двух больших узловых аэропортов Стамбул и Киев. Это расширяет возможности пассажиров, так как обеспечивает наличие удобных стыковочных рейсов в любых направлениях Европы и Азии, а наши гости смогут быстро добираться к берегам южных морей Херсонщины.
Все это в комплексе является серьезным фактором для развития экономики нашего региона», – рассказал куратор аэропорта «Херсон», депутат областного совета Юрий Рожков.
Не нравится: 0, нравится: 0.