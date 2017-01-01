269 голосами "ЗА", був прийнятий законопроект № 5089 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають з зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення"! Про це народний депутат України (округ №182) Олександр Співаковський написав на сторінці facebook
Цим законодавчим актом передбачається забезпечити державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах особам, які постійно проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, на рівні з іншими категоріями соціально вразливих дітей.
Відповідні зміни внесено до законів України «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», а саме: на законодавчому рівні закріплено надання державної підтримки для здобуття професійно-технічної або вищої освіти тій категорії молоді, яка постійно проживає в населених пунктах, що розташовані саме на лінії зіткнення.
Така підтримка буде здійснюватися у межах державної цільової програми де передбачено комплекс заходів щодо повної або часткової оплати навчання, безкоштовного надання підручників та забезпечення гуртожитками, стипендіального забезпечення.
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