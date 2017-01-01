Сьогодні, партія УКРОП розпочала акцію щодо недопустимості необґрунтованого підвищення тарифу на проїзд у міському транспорті.
«Ми не збираємося влаштовувати мітинги, ми поставили намет і збираємо підписи городян. За сьогоднішній день проти підвищення підписалися близько 1000 херсонців. Акція триватиме, і всі зібрані підписи ми передамо міському голові, його заступнику Козакову, виконкому. Народний мер відірвався від народу і каже, що люди не проти ціни в 5 гривень. Це не так. Це підвищення б'є по кишені людей. І по репутації міської влади», - сказав голова обласного УКРОПа Віталій Богданов.
За словами В. Богданова, в разі, якщо чиновники не дослухаються громадської думки і підписи членів виконкому, як обіцяв перший заступник міського голови, будуть зібрані заочно та рішення буде прийняте, УКРОП виноситиме питання тарифів на розгляд депутатів міськради: «Ми підготували проект рішення щодо необґрунтованого підвищення тарифів і скасуємо це незаконне рішення виконкому. До речі, багато депутатів вже підписалися під нашою вимогою, багато політичних сил долучилися до акції».
Щодня в наметі біля міськради будуть знаходитись депутати від різних політичних сил, з якими можна поспілкуватися й висловити свою думку з приводу тарифів. Крім того, відсьогодні активісти збиратимуть підписи городян щодо тарифів по усьому місту. Сподіваємось, херсонці не залишаться байдужими до нашої ініціативи. Це реальний шанс для містян захистити свої інтереси.
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