В связи с осложнением погодных условий на территории Херсона запрещено движение большегрузного грузового транспорта. Об этом сообщает УНН
Соответствующее решение сегодня принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Места отстоя транспорта: на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе одного из заводов, на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), в районе винзавода и въезда в пгт Комишаны.
Сегодня на территории Херсона снег с дождем, гололед, на дорогах гололедица, понижение температуры воздуха ночью до 2° мороза. 8 февраля температура воздуха ночью понизится до 10° мороза, днем до 1-6° мороза. В течение 8 - 11 февраля 2017 года температура воздуха ночью будет составлять 9-14° мороза, днем 0-5° мороза, на дорогах гололедица.
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