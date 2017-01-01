Сьогодні відбулось засідання колегії головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області за участі першого заступника Голови правління Пенсійного фонду України Миколи Шамбіра, першого заступника голови ОДА Валентини Січової, фахівців Пенсійного фонду України, соціальних партнерів та керівників територіальних управлінь Фонду в області. В ході колегії розглянули підсумки роботи управлінь Пенсійного фонду України у 2016 році.
Під час засідання обговорені основні пріоритети діяльності Фонду – стабільне фінансування та своєчасна виплата пенсій, збалансування бюджету Фонду, подальше реформування пенсійної системи, покращення якості обслуговування громадян, впровадження ефективних технологій адміністрування, підвищення прозорості пенсійної системи тощо.
Начальник головного управління ПФУ в області Зінаїда Лазарєва доповіла, що у 2016 році було забезпечено своєчасне фінансування пенсійних виплат 300 тис. пенсіонерам Херсонщини на майже 6 млрд грн. Виплати пенсії через банк дозволило заощадити за минулий рік 45 млн грн.
У свою чергу, Микола Шамбір акцентував увагу на організації роботи по легалізації «тіньової» зайнятості та заробітної плати населення області. Дане питання обговорено за участі керівників ГУ Держпраці у Херсонській області та ГУ Державної фіскальної служби в Херсонській області.
Позитивно оцінено взаємний системний обмін інформацією в рамках співпраці: з боку органів Пенсійного фонду надається розширений моніторинг даних із реєстру застрахованих осіб щодо сум сплачених внесків та зарахування страхового стажу, а зі сторони соціальних партнерів – дані щодо фактів порушень у сфері законодавства про оплату праці за результатами перевірок страхувальників.
Окремо обговорено питання впровадження єдиних стандартів і сучасних технологій обслуговування громадян на рівні територіальних громад області, удосконалення системи надання послуг органами Пенсійного фонду та підвищення відкритості Фонду.
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