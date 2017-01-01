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Іван Вінник: Росія вже приготувалася до захоплення Херсонщини
На тлі загострення ситуації на Донбасі та спроби політичної дестабілізації у країні може статися спроба військового вторгнення російської армії на Херсонщину.

Іван Вінник: Росія вже приготувалася до захоплення Херсонщини

Путін не відмовився від своїх планів військового вторгнення на територію Херсонської області. Навпаки, зараз ймовірність нападу РФ на Херсонщину збільшилася в рази. Про це заявив народний депутат від Херсонської області Іван Вінник, повідомляє Таврія24

На його думку, ціла низка подій свідчить про ескалацію загроз захоплення Херсонщини.

Активізація російсько-терористичних сил на Донбасі, масовані обстріли з боку територій, підконтрольних терористам, зокрема із широким використанням забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Крім того, у Кремлі не відмовилися від планів щодо розхитування ситуації у Херсонській області зсередини. Зокрема, активізувалися вербувальники мітингарів у Херсонській області. У соцмережах зараз активно вербують жителів області для участі в «акціях протесту» у Херсоні. При цьому вербувальниця – колишня журналістка, яка переховується в Росії, стверджує, що акції проходитимуть під українськими прапорами, а учасникам протестів обіцяно велику оплату – до 1000 гривень.

На думку народного депутата, військові та правоохоронні сили таким чином будуть відтягнуті на акції протесту.

А тим часом РФ регулярно веде авіарозвідку, сформовано ударний армійській корпус військ агресора на перешийку. Ворог провів навчання "Кавказ 2016", де відпрацював висадку десанту. Жодних сумнівів, що Херсонщину будуть атакувати саме висадкою десанту на Азовське та Чорноморське узбережжя, пише народний депутат Іван Вінник у своєму блозі. Армійський ударний корпус на вузькому перешийку створений вірогідніше задля відволікання уваги.

Путін не приховує бажання створити сухопутний коридор до анексованого Криму. Вода, електроенергія та логістика Херсонщини - важливі складові сухопутного коридору, що потрібні Путіну для забезпечення нормальної життєдіяльності півострова. Захоплення Херсонщини - ключ до загарбання усієї території України.

Іван Вінник вважає, що Верховна Рада і Президент повинні створити в Херсонській області військово-цивільну адміністрацію у зв'язку з посилення загрози вторгнення в регіон російської армії. Відповідний законопроект уже внесено на розгляд парламенту.






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