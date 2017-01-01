Херсонский морской порт по итогам работы в январе увеличил перевалку грузов на 33,1% до 296 тыс. тонн по сравнению с январем 2015 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные АМПУ.



Наливных грузов (было только растительное масло) через порт прошло 11 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.



Сухих сыпучих грузов в Херсонском морпорту в январе перегружено 232 тыс. тонн, что на 30,5% превышает показатель января прошлого года. Хлебных грузов было 80 тыс. тонн (+61,5%), в том числе 32 тыс. зерна (+29,8%). Перевалено также 4 тыс. тонн удобрений (-85,3%) и 147 тыс. тонн грузов, обозначенных как "другие".



Тарно-штучный грузопоток в январе в порту вырос на 39% до 54 тыс. тонн. Это 40 тыс. тонн металлопроката (+22,3%), 4 тыс. тонн лома черных металлов и 5 тыс. тонн лесных грузов (годом ранее не было).



В акватории Херсонского морпорта оперируют такие компании, как Херсонский судостроительный завод, ГП "Херсонский морской торговый порт", компания "Днепро Карго Лимитед", ООО "Херсонес", ООО "Вторметэкспорт", "Укрречфлот" и др.





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