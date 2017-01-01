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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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Увольнения херсонских медиков - незаконно!


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Врятувати село… Не словом, а ділом!


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СМИ: В Херсонской области из-за АЧС закрыты около 35 нелегальных убойных цехов
В Херсонской области закрыты 35 нелегальных убойных цехов, которые работали без каких-либо санитарных документов. Об этом передает УНН

"Поэтому, приобрести свинину сейчас в городе невозможно, за исключением нескольких точек.

В округе осталось только два юрлица, которые могут продавать мясо свинины и которые прошли проверку. Но розничная сеть развита недостаточно", - добавляется в сообщении.

В связи с тем, что на территории Ивановского района был зафиксирован случай заболевания свиней африканской чумой в личном сельском хозяйстве, специалистами Каховской районной больницы ветеринарной медицины осуществляется объезд населенных пунктов Каховского района.

По прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.






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