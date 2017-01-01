Перша на Херсонщині Кочубеївська ОТГ стала школою передового досвіду для громад області, котрі стали на шлях децентралізації. Мало не щотижня громада зустрічає гостей, які цікавляться до дрібниць, що і як відбувається тут після процесу об’єднання чотирьох навколишніх сільських рад.
Серед зацікавлених Кочубеївську об’єднану територіальну громаду відвідали активісти сіл Олександрівка, Широка Балка, Кізомис та Велетенське. Головне, що їх цікавило, це фінансово-господарська діяльність, наповнення штату працівників, утворення і збереження установ в ОТГ та їх фінансування.
Як зазначає голова Кочубеївської ОТГ Іван Дудар, громада об’єднала 14 сіл, загальна площа території нині складає 20600 гектарів. В ОТГ налічується 3876 жителів. Інтереси громади відстоюють 14 депутатів місцевої ради та сформований виконавчий комітет.
При напрацюванні бюджету на 2016 рік було заплановано 11274000 гривень, а по факту бюджет становив 17827000 гривень, що суттєво перевищує показник власних надходжень. Іван Іванович повідомив, що ОТГ отримала субвенцію у 2016 році з державного бюджету в сумі 4371000 гривень, що дало змогу прокласти 1,5 км асфальтованої дороги, зробити вуличне освітлення, капітально відремонтувати приміщення місцевої лікарні та придбати для неї нові меблі, нове обладнання для стоматологічного кабінету. В школу придбали 10 комп’ютерів і мультимедійну дошку.
А ще капітально відремонтували водогін та встановили нову водонапірну башту. Також громада придбала новий трактор МТЗ-80, причеп, плуг та косарку для трави за 450000 гривень.
Для вирішення проблем інфраструктури у 2017 році очікують фінансову підтримку з державного бюджету у сумі 4000000 гривень. Голова ОТГ зазначає, що громада у повному обсязі та вчасно отримала освітню і медичну субвенції у сумі 5950000 гривень. Кількість дитячого населення віком від 0 до 16 років становить 226. У всіх селах збережено школи та дитячі садки, бібліотеки, сільські клуби. Штат ОТГ складає 161 працівник. Мають тут і свій власний відділ освіти у кількості 3 спеціалістів.
На запитання до голови ОТГ, чи хотів би він повернути час і те, що було до об’єднання, і взагалі чи погодився б знов пройти шлях до створення ОТГ, Іван Дудар з упевненістю відповідає: «Я запізнився на два роки, якби повернути час назад, то я б об’єднався ще у 2013-му. Я – за об’єднання і перспективу розвитку своєї рідної Кочубеївської громади!».
Відвідавши цю маленьку ОТГ, гості переконалися, що у них є ще краща перспектива, оскільки можна об’єднати набагато більші території, з більшою кількістю населення, з багатшою інфраструктурою.
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