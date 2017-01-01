Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



КОЧУБЕЇВСЬКА ОТГ. Перші Досягнення
Перша на Херсонщині Кочубеївська ОТГ стала школою передового досвіду для громад області, котрі стали на шлях децентралізації. Мало не щотижня громада зустрічає гостей, які цікавляться до дрібниць, що і як відбувається тут після процесу об’єднання чотирьох навколишніх сільських рад.
КОЧУБЕЇВСЬКА ОТГ. Перші Досягнення
Серед зацікавлених Кочубеївську об’єднану територіальну громаду відвідали активісти сіл Олександрівка, Широка Балка, Кізомис та Велетенське. Головне, що їх цікавило, це фінансово-господарська діяльність, наповнення штату працівників, утворення і збереження установ в ОТГ та їх фінансування.

Як зазначає голова Кочубеївської ОТГ Іван Дудар, громада об’єднала 14 сіл, загальна площа території нині складає 20600 гектарів. В ОТГ налічується 3876 жителів. Інтереси громади відстоюють 14 депутатів місцевої ради та сформований виконавчий комітет.

При напрацюванні бюджету на 2016 рік було заплановано 11274000 гривень, а по факту бюджет становив 17827000 гривень, що суттєво перевищує показник власних надходжень. Іван Іванович повідомив, що ОТГ отримала субвенцію у 2016 році з державного бюджету в сумі 4371000 гривень, що дало змогу прокласти 1,5 км асфальтованої дороги, зробити вуличне освітлення, капітально відремонтувати приміщення місцевої лікарні та придбати для неї нові меблі, нове обладнання для стоматологічного кабінету. В школу придбали 10 комп’ютерів і мультимедійну дошку.

А ще капітально відремонтували водогін та встановили нову водонапірну башту. Також громада придбала новий трактор МТЗ-80, причеп, плуг та косарку для трави за 450000 гривень.

Для вирішення проблем інфраструктури у 2017 році очікують фінансову підтримку з державного бюджету у сумі 4000000 гривень. Голова ОТГ зазначає, що громада у повному обсязі та вчасно отримала освітню і медичну субвенції у сумі 5950000 гривень. Кількість дитячого населення віком від 0 до 16 років становить 226. У всіх селах збережено школи та дитячі садки, бібліотеки, сільські клуби. Штат ОТГ складає 161 працівник. Мають тут і свій власний відділ освіти у кількості 3 спеціалістів.

На запитання до голови ОТГ, чи хотів би він повернути час і те, що було до об’єднання, і взагалі чи погодився б знов пройти шлях до створення ОТГ, Іван Дудар з упевненістю відповідає: «Я запізнився на два роки, якби повернути час назад, то я б об’єднався ще у 2013-му. Я – за об’єднання і перспективу розвитку своєї рідної Кочубеївської громади!».

Відвідавши цю маленьку ОТГ, гості переконалися, що у них є ще краща перспектива, оскільки можна об’єднати набагато більші території, з більшою кількістю населення, з багатшою інфраструктурою.





Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 10:23   ::  Посмотрели: 82  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее


Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола


Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1

Подробнее


Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"