Упродовж січня поточного року підрозділи міграційної служби Херсонщини оформили близько 2000 паспортів громадянина України у формі картки.
Власниками сучасних ID-карток у віці 14 років стали 109 осіб, юним херсонцям, які досягли 15 річного віку оформлено 156 паспортів, 16 та 17- річна молодь Херсонщини документована паспортом – карткою у кількості 627. Здійснено обмін паспорта-книжечки на ID-картку в зв’язку із зміною прізвища 377 особам , 16 херсонців виявили бажання обміняти паспорт старого зразка на сучасну ID-картку при досягненні 25- чи 45-річного віку.
Міграційна служба нагадує , що відповідно до вимог чинного законодавства, кожен українець, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.
Слід пам`ятати, не будучи документованим паспортом, особа не зможе здійснити багато важливих та необхідних дій, реалізувати більшість передбачених законодавством прав та інтересів.
Оформляється паспорт особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку — на кожні 10 років. Оформлення паспорта вперше здійснюється безкоштовно.
Звернутися для оформлення паспорта особа повинна упродовж місяця після досягнення 14 - річного віку, а у разі виникнення обставин , у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну - документи подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.
На Херсонщині оформити паспорт громадянина України у вигляді ID – картки, а також закордонний паспорт можна в 14 територіальних підрозділах міграційної служби, а саме: в Суворовському, Корабельному , Дніпровському районних відділах м. Херсона , Новотроїцькому, Цюрупинському, Генічеському, Каланчацькому, Чаплинському, Скадовському, Голопристанському, Великоолександрівському, Бериславському, Каховському, районних секторах та Новокаховському міському секторі.
До завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі картки, паспорт може оформлятися у формі книжечки.
Міграційна служба наголошує, що обов’язкової заміни паспорта-книжечки на паспорт - картку законодавством не передбачено. Відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії.
Іоанна Євич УДМС України в Херсонській області
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