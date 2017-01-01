Цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення» (реєстраційний номер 5089). Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти, народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Олександр Співаковський на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.
«Хочу звернути увагу, що ми будемо просити повернутися у четвер до розгляд проекту закону «Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (реєстраційний номер 5240). Цей законопроект повинен врегулювати питання щодо цілого сектору освіти – технікуми і коледжі.
Якщо ми не приймемо цей законопроект, 10% – 15% усіх технікумів і коледжів отримають ліцензії і стануть університетами. Всі інші підуть в зону профтехосвіти і будуть претендувати на фінансування з місцевих бюджетів. Тому, якщо ми не врегулюємо це питання на законодавчому рівні, ми втратимо цей сектор освіти», – заявив Олександр Співаковський.
Народний депутат також запропонував внести на розгляд парламенту цього пленарного тижня проект закону «Про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”» (реєстраційний номер 5023).
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