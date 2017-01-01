

Футзал. «Продэксим» одержал вторую победу над «Ураганом» Новости Херсона » Срочно! Херсонской команде, единственной в этом сезоне, удалось обыграть «Ураган» на домашней площадке и в гостях.



«Ураган» (Ивано-Франковск) – «Продэксим» (Херсон) – 2:3 (0:2). 04.02.17. Экстра-лига. 15 тур. Ивано-Франковск. 12:00



Арбитры: А. Иванов (Днепр), Л. Жиронкин (Киев), Я. Вовчок (Ивано-Франковск) Хронометрист: В. Гронский (Ивано-Франковск) Наблюдатель арбитража: С. Гроховецкий (Киев)



Голы: Шотурма (32), Симка (33) – В.Чуднов (4), Калуков (20, 26) Предупреждения: Горбатый (40) – Киселев (17)



УРАГАН: 1. Биров (вр) – 2. Павленко, 20. Корсун, 49. Пелех, 5. Коваль, 4. Киндратив (к), 6. Микитюк, 7. Симка, 9. Зварич, 10. Горбатый, 12. Шотурма, 75. Цилык. Запасные: 26. Байдак (вр) Главный тренер: Иван Скицко



ПРОДЭКСИМ: 20. Холоша (вр) – 7. Бербенцев (к), 21. Фетько, 22. Киселев, 9. Бессалов, 5. Скорый, 6. Чуднов А., 77. Калуков, 31. Ланко, 10. Волянюк, 8. Чуднов В. Запасные: 23. Ципун (вр) Главный тренер: Игорь Москвичев



Ураган — Продексім. Коментарі головних тренерів



Ігор МОСКВИЧОВ, головний тренер команди «Продексім»:



— Якщо глядачі залишилися задоволеними, то якість гри була високою. А це є показником, що команди готові боротися за чемпіонство, як на мене і «Продексім», і «Ураган» показали високий рівень майстерності.







Нам було не легко, відчули, що ми поступаємось у швидкості. Іванофранківці у першому таймі виглядали цікавіше в ігровому плані, контролі м’яча. Ми не очікували такої швидкості пересування. В принципі, до гри ми готувалися, і ті контраргументи, які ми могли використати, сьогодні в нас реалізувалися. Я не знаю, чи це збіг обставин, але вже другу гру ми виграємо в «Урагану» за рахунок стандартних положень.



Щодо самого поєдинку, то не очікував такої хорошої гри від «Урагану», було важко. Але зіграло роль те, що рівень деяких гравців нашої команди виявився вищим, і ті моменти, які мали, змогли реалізувати. Радий, що вдалося здобути три очки, у нас до цього було дві поразки, і з точки зору психології команда трішки «підсіла». Але бачу, що в ігровому плані ми додаємо, і до матчів плей-офф підходимо в більш збалансованому стані.



— Буквально за тиждень в рамках 1/8 фіналу Кубку України прийматимете команду «ХІТ». Як налаштовані?



Якщо чесно, то про кубковий матч ми ще навіть не думали, бо основний акцент робили на гру з «Ураганом». Ми з третьої позиції опустилися на шосту, тому хотіли покращити турнірне становище.



Щодо самого розіграшу Кубку України, то, як на мене, не зовсім правильне жеребкування. Бачимо дві сильні пари із команд Екстра-ліги, а такі видовищні матчі хотілося б бачити на дальшій стадії. Проте, все, що не робиться – робиться на краще, і матчі з суперником високого класу дозволяють краще готуватися до плей-офф.



Маємо тиждень, щоб підготуватися до гри з «ХІТом». Перший матч у Києві ми програли не по грі, тому маємо всі шанси для позитивного результату. Сподіваюся на перемогу, і бажаю «Урагану» прохід в наступну стадію.



Іван СКІЦКО, головний тренер команди «Ураган»:



— Перш за все, хочу привітати «Продексім» з перемогою, суперник показав свій рівень, майстерність. Однозначно, що такі матчі коментувати важко, це перша поразка в цьому сезоні на домашній арені. Звичайно, причини такого результату є, але не буду зараз їх озвучувати. Я, як головний тренер, повністю беру провину на себе. А своїм хлопцям хочу подякувати за цю гру…







В другому таймі нам треба було ризикувати, пішли п’ятим польовим, в принципі ризик себе виправдав, бо забили два швидкі м’ячі. Мали ще п’ять хвилин, щоб виправити ситуацію. Ще раз повторюсь, що футбол непередбачуваний. Буває, що команда має три моменти, і забиває три голи, а ми створили багато нагод, але не реалізували.



Ми мали шанс врятувати цей матч, після другого забитого мали ще 3-4 стовідсоткові моменти… Однак не вистачає майстерності, холоднокровності. Це наша біда… До того ж, добре зіграв воротар суперника – Дмитро Холоша, він надійно замінив Кирила Ципуна. Вважаю, що Дмитро в деякій мірі і виграв цю гру для своєї команди – зробив кілька «сейвів», які заслуговують похвали.



Ця поразка нас повинна більше мотивувати, щоб готуватися на кубковий матч-відповідь з «Енергією». Важливо, щоб хлопці психологічно відновилися, бо вдома програвати важко. Але я вірю в своїх футболістів, головне дуже відповідально підійти до наступного поєдинку.



за матеріалами НФК Ураган Арбитры: А. Иванов (Днепр), Л. Жиронкин (Киев), Я. Вовчок (Ивано-Франковск) Хронометрист: В. Гронский (Ивано-Франковск) Наблюдатель арбитража: С. Гроховецкий (Киев)Голы: Шотурма (32), Симка (33) – В.Чуднов (4), Калуков (20, 26) Предупреждения: Горбатый (40) – Киселев (17)1. Биров (вр) – 2. Павленко, 20. Корсун, 49. Пелех, 5. Коваль, 4. Киндратив (к), 6. Микитюк, 7. Симка, 9. Зварич, 10. Горбатый, 12. Шотурма, 75. Цилык. Запасные: 26. Байдак (вр) Главный тренер: Иван Скицко20. Холоша (вр) – 7. Бербенцев (к), 21. Фетько, 22. Киселев, 9. Бессалов, 5. Скорый, 6. Чуднов А., 77. Калуков, 31. Ланко, 10. Волянюк, 8. Чуднов В. Запасные: 23. Ципун (вр) Главный тренер: Игорь Москвичев— Якщо глядачі залишилися задоволеними, то якість гри була високою. А це є показником, що команди готові боротися за чемпіонство, як на мене і «Продексім», і «Ураган» показали високий рівень майстерності.Нам було не легко, відчули, що ми поступаємось у швидкості. Іванофранківці у першому таймі виглядали цікавіше в ігровому плані, контролі м’яча. Ми не очікували такої швидкості пересування. В принципі, до гри ми готувалися, і ті контраргументи, які ми могли використати, сьогодні в нас реалізувалися. Я не знаю, чи це збіг обставин, але вже другу гру ми виграємо в «Урагану» за рахунок стандартних положень.Щодо самого поєдинку, то не очікував такої хорошої гри від «Урагану», було важко. Але зіграло роль те, що рівень деяких гравців нашої команди виявився вищим, і ті моменти, які мали, змогли реалізувати. Радий, що вдалося здобути три очки, у нас до цього було дві поразки, і з точки зору психології команда трішки «підсіла». Але бачу, що в ігровому плані ми додаємо, і до матчів плей-офф підходимо в більш збалансованому стані.Якщо чесно, то про кубковий матч ми ще навіть не думали, бо основний акцент робили на гру з «Ураганом». Ми з третьої позиції опустилися на шосту, тому хотіли покращити турнірне становище.Щодо самого розіграшу Кубку України, то, як на мене, не зовсім правильне жеребкування. Бачимо дві сильні пари із команд Екстра-ліги, а такі видовищні матчі хотілося б бачити на дальшій стадії. Проте, все, що не робиться – робиться на краще, і матчі з суперником високого класу дозволяють краще готуватися до плей-офф.Маємо тиждень, щоб підготуватися до гри з «ХІТом». Перший матч у Києві ми програли не по грі, тому маємо всі шанси для позитивного результату. Сподіваюся на перемогу, і бажаю «Урагану» прохід в наступну стадію.— Перш за все, хочу привітати «Продексім» з перемогою, суперник показав свій рівень, майстерність. Однозначно, що такі матчі коментувати важко, це перша поразка в цьому сезоні на домашній арені. Звичайно, причини такого результату є, але не буду зараз їх озвучувати. Я, як головний тренер, повністю беру провину на себе. А своїм хлопцям хочу подякувати за цю гру…В другому таймі нам треба було ризикувати, пішли п’ятим польовим, в принципі ризик себе виправдав, бо забили два швидкі м’ячі. Мали ще п’ять хвилин, щоб виправити ситуацію. Ще раз повторюсь, що футбол непередбачуваний. Буває, що команда має три моменти, і забиває три голи, а ми створили багато нагод, але не реалізували.Ми мали шанс врятувати цей матч, після другого забитого мали ще 3-4 стовідсоткові моменти… Однак не вистачає майстерності, холоднокровності. Це наша біда… До того ж, добре зіграв воротар суперника – Дмитро Холоша, він надійно замінив Кирила Ципуна. Вважаю, що Дмитро в деякій мірі і виграв цю гру для своєї команди – зробив кілька «сейвів», які заслуговують похвали.Ця поразка нас повинна більше мотивувати, щоб готуватися на кубковий матч-відповідь з «Енергією». Важливо, щоб хлопці психологічно відновилися, бо вдома програвати важко. Але я вірю в своїх футболістів, головне дуже відповідально підійти до наступного поєдинку.







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