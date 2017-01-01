Про це на власній ФБ-сторінці написав керівник фракції УКРОП в міській раді Віталій Богданов:



- С 7 февраля УКРОП объявляет бессрочную акцию под стенами горсовета по поводу незаконного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Херсонский исполком, городской голова Мыколаенко, первый зам Козаков в вопросе повышения цены играют против горожан. Эти люди идут на поводу шантажистов-перевозчиков, игнорируя требования херсонцев.



То, что происходило и происходит последние дни в городском совете, иначе как фарсом не назовешь. Заседание исполкома - фарс. Обоснование тарифов - фарс. Цель нашей акции предельно проста - добиться от власти прозрачного и законного решения в интересах жителей города, от перевозчиков - обоснованных и честных расчетов повышения цены на проезд. Данная акция официальна и заявки о проведении поданы в исполком. Свое участие в акции подтвердили партии «Батькивщина», «Самопомощь» и многие честные депутаты городского совета.



Не нравится: 0, нравится: 1.