Учнівська молодь Дніпровського району бере активну участь у житті району. Лідери учнівського парламенту загальноосвітнього навчального закладу №36 завітали до голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради Владислава Кондратова, щоб дізнатись більше про те, що таке місцеве самоврядування, чим живе Дніпровський район, про реалізовані проекти та плани на майбутнє.
Інтерв’ю з головою районної ради було надзвичайно відкритим, позитивним, а головне - спілкування вийшло цікавим для всіх його учасників. Голова районної ради відповідав на неординарні запитання про свій вибір професії, життєві принципи, пріоритети та перспективи роботи, нові проекти та ідеї.
Учні запитували про проекти, які вже успішно реалізуються у Дніпровському районі: розвиток он-лайн сервісів з питань соціального захисту, нарахування субсидій, енергоефективних технологій, участь одного з будинків ОСББ району у німецько-українському проекті з енергозбереження DENA, благоустрою, роздільного збирання твердих побутових відходів, проектів з соціального захисту дітей, спортивних змагань, забезпечення активного та змістового дозвілля.
Розмова з головою районної ради стосувалась і важливих питань життя міста: транспорт, житлово-комунальне господарство, освітлення, дороги, дитячі майданчики, розвиток дитячого спорту.
Владислав Андрійович переконаний, що головний принцип ефективного місцевого самоврядування – це відповідальна громада, дієвий депутатський корпус, професійні посадові особи органу місцевого самоврядування та бажання працювати задля громади. Учнівська молодь ЗНЗ№36 на власному досвіді знає, що таке місцеве самоврядування, оскільки є активними учасниками багатьох соціальних проектів, організатором яких виступає виконавчий комітет Дніпровської районної у м. Херсоні ради.
Піклуючись про енергозбереження, учні брали активну участь в соціально-екологічному конкурсі на кращий енергоефективний проект-ідею «ЕКОSVITLO» (освітлення центральних алей та дитячої площадки парку ім. В. Маргелова)» між учнями 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпровського району м. Херсона та були відзначені почесним дипломом конкурсу, адже їх ідеї з освітлення є креативними, цікавими, а головне, мають перспективу практичної реалізації. Шкільний актив цього закладу постійно співпрацює зі службою у справах дітей району та проводить благодійні акції із збирання коштів, канцелярії, одягу для дітей-переселенців, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, воїнів АТО.
Владислав Кондратов зазначив: «Молодь – майбутнє нашого міста та нашої країни. Маємо усвідомити, що зміни починаються з нас, що треба бути ініціативними, вчитись не для батьків, а для себе, бути активним громадянином, брати участь в житті громади. Приємно бачити, що молоді люди прагнуть отримати сучасні спеціальності: програміста, соціолога та перекладача, соціального робітника і працювати на благо рідного міста. Ми впевнені, що саме такі, молоді, креативні, сміливі, розумні та небайдужі до життя міста молоді люди – це майбутнє місцевого самоврядування та нашого міста».
«Ми так любимо Херсон, і тому бажаємо працювати в рідному місті» - такими словами завершили зустріч з головою районної ради шкільні активісти.
Виконавчий комітет Дніпровської районної у м. Херсоні ради бажає перемоги команді ЗНЗ№36 на міському конкурсі «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді» та дякує за активну участь у місцевому самоврядуванні Дніпровського району.Прес-служба виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради
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