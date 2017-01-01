В Херсонской области сотрудники налоговой милиции не допустили незаконного экспорта около четырех тысяч тонн лома черных металлов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что злоумышленники от имени фиктивной компании завезли на территорию одного из морских торговых портов более трех тысяч тонн лома черных металлов, который в дальнейшем планировалось экспортировать в адрес предприятий нерезидентов от имени двух фирм.
Как показала дополнительная проверка, кроме указанного предприятия, для осуществления экспорта злоумышленники также планировали использовать еще одну фиктивную компанию, зарегистрированную в Запорожье, от имени которой в этот же порт была завезена еще тысяча тонн металлолома, который планировалось экспортировать в адрес тех же самых нерезидентов.
В рамках открытого по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК уголовного производства, на территории морского порта был проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято более 3,7 тысячи тонн лома черных металлов стоимостью около 20 миллионов гривен, документы складского учета и товарно-транспортные накладные.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.
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